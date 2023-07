Northeimer HC präsentiert einen weiteren Neuzugang

Der Northeimer HC kann seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Handball-Oberliga vermelden. Nach Alexander von Consbruch (rechter Rückraum) schließt sich mit dem 24-jährigen Yurii Sokhorovych ein ukrainischer Spieler dem Drittliga-Absteiger an.

Sokhorovych bekleidet mit seinen 1,92 m bei 98 kg die Kreisläuferposition im Angriff und deckt in der Abwehr im Innenblock. Genau diese Kombination war dem NHC-Trainerteam Bätjer/Gerstmann wichtig. Der Neuzugang überzeugte im zweitägigen Probetraining sowohl sportlich als auch menschlich die Trainer, Spieler und Verantwortlichen. Zuletzt spielte der Ukrainer zwei Jahre in Estland bei Raasiku Mistra.

Erfahrung in der ukrainischen Superliga

Mit dem Handballsport hat der Kreisläufer mit neun Jahren in seiner Heimatstadt Lemberg begonnen und wechselte 2016 zu SKA Lviv in die ukrainische Superliga. Seit gut zwei Wochen ist er mit seiner Frau Olena in Northeim. Neue Jobs vor Ort sollen Anfang August angetreten werden, dann startet auch die zweite Phase der Saisonvorbereitung.

„Ich wurde sehr herzlich empfangen, habe eine angenehme familiäre Atmosphäre im Team gespürt und natürlich habe ich das hohe Niveau der Spieler gesehen. Für mich persönlich ist es ein sehr großes Ziel, mit dieser tollen Mannschaft wieder in die dritte Liga aufzusteigen“, so Sokhorovych.

