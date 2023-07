Antje Zacharias neue Vorsitzende der TNB-Region Südniedersachsen

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) wurde Antje Zacharias einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Region Südniedersachsen gewählt. Die Wahl fand in der TNB-Geschäftsstelle in Bad Salzdetfurth statt und erfolgte in offener Abstimmung, bei der kein anderer Kandidat von der Versammlung empfohlen wurde.

Antje Zacharias, Mitglied des TV Blau-Weiß Einbeck und dort als Jugendwartin tätig, stellte sich zur Wahl und nahm die einstimmige Entscheidung der Mitglieder dankend an. Gleichzeitig wurde Ernst Kaufholz vom TSV Herberhausen als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Auch er erhielt die einstimmige Unterstützung und nahm seine Wahl ebenfalls an.

Einrichtung eines Regionsbüros geplant

Obwohl einige Positionen im Vorstand der Region Südniedersachsen derzeit vakant sind, ist die Region dank der Wahl von Antje Zacharias zur Vorstandsvorsitzenden und den weiteren gewählten Mitgliedern ungehindert handlungsfähig. Um die Arbeit des Vorstands organisatorisch zu unterstützen, wird in Kürze ein Regionsbüro eingerichtet, das auch als Anlaufstelle für die Mitglieder dient.

Der TNB ist froh, mit Antje Zacharias und Ernst Kaufholz tennisbegeisterte Kollegen für diese so wichtigen Ehrenämter gewonnen zu haben. Beide bringen frischen Wind in den neuen Vorstand. Die Tennisregion Südniedersachsen freut sich auf eine erfolgreiche Amtszeit unter der Leitung von Antje Zacharias und ist zuversichtlich, dass die neuen Vorstandsmitglieder ihre Expertise und Leidenschaft für den Tennissport einbringen werden, um die Region weiterzuentwickeln und den Tennissport voranzutreiben.

