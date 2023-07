Diese beiden Spielerinnen treten für die BG-Damen an

Auch wenn es bei den Medical Instinct Veilchen der BG 74 Göttingen in den vergangenen Wochen nach außen hin ziemlich ruhig war, waren die Verantwortlichen in allen Bereichen aktiv. Nach dem unerwarteten Aufstieg der Basketballerinnen in die erste Frauen-Bundesliga stand zunächst die Sponsorenakquise im Vordergrund, auch die Lizenz musste erst beantragt werden. Parallel dazu wurde natürlich auch am Kader gebastelt, die ersten Ergebnisse können nun präsentiert werden.

Nach wie vor soll die Entwicklung der eigenen Spielerinnen im Vordergrund stehen, auch wenn es durch den Aufstieg etwas schwieriger wird. Als erste Spielerin hat nun Eigengewächs Meike Oevermann einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. „Meike hat sich stetig entwickelt und in der vergangenen Saison starke Leistungen gezeigt“ freut sich Headcoach Ruzica Dzankic. „Sie hat das Potenzial, in der ersten Liga eine tragende Rolle zu spielen. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil unseres Teams bleibt.“

Die 20-Jährige spielt von Kindesbeinen an für die BG 74. Seit dem vergangenen Jahr ist sie angehende Polizistin an der Akademie in Hann. Münden. Kürzlich hat sie mit ihrem Team die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft im 3x3 in Düsseldorf gewonnen. Zudem war sie mit dem vorläufigen Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs und bestritt die Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft.

US-Amerikanerin Alison Lewis erster Neuzugang

Auch die erste Neuverpflichtung steht fest. Die 26-jährige US-Amerikanerin Alison Lewis wird in der kommenden Saison für die Veilchen Ladies auflaufen. Lewis hat im Jahr 2019 ihre College-Karriere heimatnah an der University of Delaware (NCAA1) abgeschlossen, begonnen hatte sie ihre Uni-Karriere am Providence College. Seitdem hat sie in Norwegen, Luxemburg, Großbritannien, Mexiko und zuletzt in Portugal gespielt und bringt viel Erfahrung mit. Als Combo-Guard ist sie ein Energiebündel – in allen bisherigen Stationen ihrer Karriere hat sie starke Statistiken abgeliefert.

In der vergangenen Spielzeit hat sie in der portigisischen Liga mit ihrem Team Natacao im Schnitt 11,5 Punkte erzielt und sieben Rebounds geholt. „Mit ihrer Spielweise, Statur und Bewegungsabläufe hat sie mich gleich etwas an unsere frühere Spielerin Ofa Tulikihihifo erinnert. Sie ist ein absoluter Teamplayer und sehr vielseitig“, erläutert BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder. „Wir sind überzeugt, dass sie uns helfen wird, den Klassenerhalt in der kommenden Saison zu erreichen.“

