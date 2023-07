Veilchen Ladies erhalten Lizenz für die erste Liga

Sportlich hatten sich die Basketballerinnen der Medical Instinct Veilchen durch einen famosen Playoff-Lauf bereits für die 1. DBBL qualifiziert. Nun wurde den Göttingerinnen auch offiziell die Erstliga-Lizenz für die kommende Spielzeit erteilt, wenngleich mit einigen Auflagen verbunden. Veränderungen gibt es im Trainerstab der Veilchen Ladies, das bisherige Duo trennt sich.

Am Ende einer ereignisreichen Saison 2022/23 gelang den BG-Damen durch den Einzug in das Playoff-Finale die sportliche Rückkehr in die erste Liga. Auch im Stammverein BG 74 Göttingen gab es gute Nachrichten: Die ersten Herren der BG 74 stiegen in die 2. Regionalliga auf. Nachdem die Göttinger ihre Lizenzunterlagen für die Bundesliga nachreichen durften, als Siebter der Nord-Gruppe hatte man zunächst darauf verzichtet, folgten nun die guten Nachrichten aus der Ligazentrale.

Veilchen Ladies haben Auflagen zu erfüllen

Die Erstliga-Lizenz wurde erteilt, wenn auch mit Auflagen. „Die Auflagen habe ich erwartet“, gibt sich BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder aber gelassen und erklärt: „Ich konnte in der sehr kurzen Zeit gar nicht alle Unterlagen beschaffen – hier gilt es nachzuarbeiten. Ich bin der DBBL sehr dankbar, dass sie uns die Chance eingeräumt haben, einen Lizenzantrag nachträglich zu stellen.“

Fest steht inzwischen, wer die BG-Damen als Headcoach anführt: Ruzica Dzankic wird bei den Veilchen Ladies auch weiterhin an der Seitenlinie stehen, allerdings ohne Jonas Fischer. Der bisher gleichberechtigte Headcoach wird als Trainer die BG-Herren in der 2. Regionalliga betreuen. „Ich wäre sehr gern mit der gleichen Konstellation auf der Trainerbank in die neue Saison gegangen. Ruzica und Jonas haben sich hervorragend ergänzt und harmoniert. Jonas hat mir aber seine Beweggründe dargelegt, die ich akzeptieren muss. Er wird sicherlich auch bei den Regionalliga-Herren einen guten Job leisten“, sagt Crowder.

Dzankic übernimmt nun alleinige Verantwortung

Dzankic habe sich aber sofort bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen. „Sie hat es letzte Saison bereits fantastisch gemacht. Wir freuen uns, dass sie auch im nächsten Jahr bei uns an der Seitenlinie stehen wird!“ so Geschäftsführer Crowder. „Gleichzeitig gebührt Jonas unser größter Dank für seine Arbeit in den letzten Jahren. Mit seiner großen Fachkompetenz und seinem enormen Einsatz hat er einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Veilchen Ladies geleistet.“

Nun geht es bei den BG-Damen darum, schnellstmöglich einen konkurrenzfähigen Kader für die erste Liga zusammenzustellen. „Ruzica und ich sind uns einig, dass wir den eingeschlagenen Weg mit einem jungen Kader, vorwiegend mit Spielerinnen aus der Region, nicht verlassen wollen. Gleichzeitig müssen wir uns dennoch verstärken, um konkurrenzfähig zu sein“, erläutert Crowder die Ausrichtung und ergänzt: „So, wie es aktuell aussieht, bleibt der Großteil des letztjährigen Kaders zusammen.“

