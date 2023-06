Osteroder Cue-Spezialisten lösen Tickets für die DM

Zum Abschluss der Billardsaison fanden die letzten Landesmeisterschaften im 8-Ball und 10-Ball statt. Für den BC Osterode starteten Sascha Meister und Michael Kanngießer bei den Senioren in Bremen. Bei den Damen ging Vivien Heine in beiden Disziplinen in Wolfsburg an den Start.

Zunächst stand die für die Allgemeinheit wohl bekannteste Form im Poolbillard auf der Tagesordnung: 8-Ball. Jeweils sieben gestreifte und vollfarbige Kugeln plus die namensgebende finale schwarze Acht sind dabei zu versenken. Sowohl Meister und Kanngießer starteten sicher und gewannen souverän ihre Auftaktpartien. Kanngießer konnte sich anschließend nach seiner ersten Niederlage noch eine Runde in der Verliererrunde weiterspielen, ehe das Quäntchen Glück fehlte. Er beendet die Titelkämpfe auf einem soliden achten Platz.

Meister zeigt sich in meisterlicher Form

Sascha Meister hingegen absolvierte ungefährdet seine Begegnungen und stand souverän im Finale. An diesem Tag war er in seiner, laut eigenen Aussagen „einfachsten Disziplin“, nicht zu stoppen. Er belohnte sich mit dem Titel des Landesmeisters im 8-Ball und der direkten Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften im November 2023.

Bei den Damen konnte sich Vivien Heine mit teils hart umkämpften Partien ebenfalls bis ins Finale spielen. Hier sollte der Verlauf ähnlich der Vorrundenspiele sein. Beide Akteure hatten nichts zu verschenken, das Spiel ging über die volle Distanz. Am Ende fehlte das Quäntchen Glück und Heine musste sich mit Silber zufriedengeben.

Lesen Sie auch:So schneidet der BC Osterode bei den Landesmeisterschaft ab

Am letzten Tag der Einzelkämpfe folgte die Disziplin 10-Ball. Vivien Heine spielte hier fulminant auf, ehe sie spät ihre erste Niederlage hinnehmen musste. In der Verliererrunde kämpfte sie sich eisern durch und erreichte erneut das Finale. Die BCO-Spielerin sah sich der Kontrahentin konfrontiert, gegen sie zuvor die einzige Niederlage hinnehmen musste.

Heine gelingt im Finale die Revanche

Den Zuschauern wurde wie erwartet eine hochklassige Finalpartie geboten, die ebenfalls über die volle Distanz ging. Diesmal konnte sich Heine jedoch für ihre Mühen belohnen und die Favoritin mit 6:5 erzwingen. Damit holte sie sich den Titel der Landesmeisterin und löste zudem das direkte Ticket zu den Deutschen Meisterschaften.

Bei den Senioren verlief es zunächst nicht positiv. Sascha Meister hatte am Vortag zu viel an Substanz gelassen und schloss die Disziplin auf dem neunten Platz ab. Michael Kanngießer hatte seine Auftaktpartie ebenfalls direkt verloren, wollte aber die Heimreise noch lange nicht antreten und seiner Rolle als amtierender Bezirksmeister im 10-Ball gerecht werden. Partie um Partie spielte er sich durch die Verliererunde bis in das Halbfinale, ehe er sich unglücklich geschlagen geben musste. Ein starker vierter Platz bei diesem Starterfeld ist trotzdem als großer Erfolg zu werten.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.