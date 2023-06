So schneidet der BC Osterode bei den Landesmeisterschaften ab

Die ersten Billard-Landesmeisterschaften im Landesverband Niedersachsen haben am vergangenen Wochenende in Wolfsburg und Braunschweig stattgefunden. Während das Damen- und Senioren-Starterfeld zusammen in den Räumlichkeiten des PBSG Wolfsburg ausgetragen wurde, spielten zeitgleich die Ladys (BC Osterode ohne Teilnahme) und Herren in Braunschweig um Qualifikationsplätze zu den Deutschen Meisterschaften im November. Gespielt wurden die Disziplinen 14/1 Endlos und Neun-Ball auf zwei Tage verteilt.

Samstag, 3. Juni

Los ging es am Samstag mit 14/1 Endlos, eine auf Punkte und Aufnahmen begrenzte Billarddisziplin. Bei den Damen spielte sich Vivien Heine durchaus souverän bis ins Finale durch, ehe sie sich ihrer Gegnerin knapp geschlagen geben musste. Für Heine, die aus dem Jugendbereich kommt und das erste Mal bei den Damen starten durfte, ist der Titel zur Vizemeisterin ein beachtlicher Erfolg. Marie Kanngießer musste sich mit einem soliden fünften Platz zufriedengeben.

Bei den Senioren waren am Samstag gleich fünf Spieler des BC Osterode am Start. Sascha Meister war es hier, der sich bis in die Endrunde mit teils hochklassigen Partien vorkämpfte. Mit zunehmend sich stark komprimierendem Feld reichte es allerdings nur für den fünften Platz - was in Anbetracht des Starterfelds als Erfolg gewertet werden kann.

Sonntag, 4. Juni

An diesem Tag stand Neun-Ball auf dem Plan. Neun-Ball ist im Gegensatz zu den anderen Disziplinen eine vereinfachte, schnelle und dennoch eine herausfordernde Variante des Poolbillards.

Bei den Damen lief es fast analog zu Samstag: Marie Kanngießer holte sich erneut den fünften Platz und Vivien Heine erspielte sich ihr Finalticket. Heine spielte ein hoch konzentriertes Finale und ließ ihrer Kontrahentin wenig Chancen. Letztendlich belohnte sie sich selbst mit dem Titel der Landesmeisterin im Neun-Ball.

Während es für Yasin Sentürk bei den Senioren nicht so gut lief und er das Turnier auf dem 13. Platz beendete, konnte Sascha Meister sich souverän bis ins Finale kämpfen. Doch nach zwei Tagen ganztägigem Spielen auf hohem Niveau merkte man, dass Billard eine physische und psychische Kräfte fordernde Sportart ist: Meister konnte sich zur späten Stunde nicht mehr selbst belohnen und musste sich mit dem Vizetitel begnügen. Was zunächst enttäuschend klingt, ist aber in der Realität ein Erfolg.

Bei den Herren in Braunschweig erspielte sich Tomas Roth einen soliden sechsten Platz. Benjamin Wanous kam leider nicht über einen 13. Platz hinaus.

Landesmeisterschaft im Zeh-Ball-Doppel

Zwei Wochen zuvor gab es noch die Landesmeisterschaft Zehn-Ball-Doppel in Bremen. In dieser Disziplin bilden zwei Spieler eines Vereins ein Doppelteam. Die Landesmeisterschaft hier ist jedoch keine weiterführende Disziplin zu den Deutschen Meisterschaften, da diese auf Bundesebene nicht weiter arrangiert werden.

Das Duo Thomas Roth / Benjamin Wanous präsentierten sich hier stark und erreichten das Halbfinale. Das Team Sascha Meister / Yasin Sentürk erwischte einen unglücklichen Tag und verpasste mit einem Partiepunkt den Einzug in das Viertelfinale.

Weiter geht es mit den Landesmeisterschaften am Samstag, 10. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, in Wolfsburg und Bremen, ehe alle Qualifikanten für die Deutschen Meisterschaften im November feststehen.