Marco Huck verletzt: Kampfabend in Braunlage fällt aus

Braunlage. Der vielfache Box-Weltmeister Marco Huck hat sich an der Schulter verletzt, der für den 20. Mai in Braunlage geplante Kampfabend fällt daher aus.

Das ist eine bittere Nachricht: Der ehemalige Box-Weltmeister Marco Huck hat sich an der Schulter verletzt. Sein für den 20. Mai in Braunlage geplantes Ring-Comeback fällt damit aus, die Kampfveranstaltung im Wurmbergstadion findet nicht statt. Die Veranstalter Dream Boxing, Dazn, Prime Fight Play, Rainer Gottwald und MH Boxing arbeiten nun fieberhaft an einer Verlegung.

Bei seiner Wettkampfvorbereitung auf den Schwergewichtskampf gegen den Griechen-Koloss Evgenios Lazaridis hat sich Huck schwer an der Schulter verletzt. Der Box-Star rechnet aktuell mit einer längeren Pause. „Marco ist selbst schwer enttäuscht, er hätte liebend gerne wieder im Ring gestanden“, berichtete sein Bruder Kenan von MH Boxing. Die Wettkampfvorbereitungen liefen bis dahin sehr gut, Huck war hochmotiviert und in einem sehr guten Fitnesszustand.

Die Veranstalter wollen aber trotzdem an einem Kampfabend in Braunlage mit Huck als Headliner festhalten, der August wird als neuer Termin ins Auge gefasst – in der Hoffnung, dass der vielfache Box-Weltmeister dann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und die Verletzung überstanden hat.

Der im Rahmen des Braunlager Kampfabends geplante Titelkampf von Huck-Schützling Tommy Punch konnte dank der Unterstützung von Promoter Rainer Gottwald und Burim Sylejmani, dem Chef der Fides Boxpromotion, um eine Woche nach hinten verlegt werden. Karl-Heinz Wolpers vom Team MH Boxing dankte beiden für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. Punch boxt nun am 27. Mai in der Helios Arena in Villingen-Schwenningen. Wenigstens bei einer Sache muss sich Punch dabei nicht umstellen: Auch dort wird in einem Eisstadion geboxt.

