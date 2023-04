Braunlage. Das Comeback von Marco Huck macht es möglich: Am 20. Mai wird der hochtalentierte Tommy Punch wieder gemeinsam mit seinem Mentor kämpfen.

Am 29. August 2020 gewinnt Tommy Punch im Eisstadion in Braunlage gegen Zoltan Sera den Kampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft.

Kampfabend am 20. Mai

Kampfabend am 20. Mai Dieser aufstrebende Boxer will in Braunlage für Aufsehen sorgen

Damit war nicht zu rechnen, doch das Comeback von Marco Huck macht es möglich. Der Entdecker und sein Schützling können nun zumindest noch ein zweites, höchst seltenes Erfolgskapitel gemeinsam schreiben. Denn außer Käpt’n Huck, dem 15-maligen Weltmeister im Cruisergewicht, wird am 20. Mai im Eisstadion von Braunlage auch Tommy Punch in den Ring steigen. Das erste Mal kämpften sie am 29. August 2020 an gleicher Stätte gemeinsam auf einer Veranstaltung. Seinerzeit feierten sie vor stimmungsvoller Kulisse souveräne Siege und nichts anderes haben sie auch diesmal vor.

„Ich freue mich für Marco, dass er noch einmal angreifen möchte. Und ich bin auch total happy, wieder zusammen mit ihm an einem Abend zeigen zu können, was ich drauf habe“, sagt Tommy Punch. „Marco ist für mich ein Hero, es spornt mich zusätzlich an, wenn er auch boxt. Ich träume davon, das zu erreichen, was er vorgelegt hat.“

Punch, der als Tahir Kahrovic im hessischen Kassel auf die Welt kam, ist in 20 Kämpfen im Cruisergewicht unbesiegt. 14 Duelle gewann er vorzeitig. Huck hatte das große Talent des gebürtigen Hessen mit serbischen Wurzeln einst erkannt. Im Jahre 2016, als er noch IBO-Weltmeister war, verpflichtete er Punch als Sparringspartner und war derart begeistert von ihm, dass er den Novizen für sein damals neu gegründetes Promotionteam MH Boxing sofort unter Vertrag nahm.

Viel Ehrgeiz und ein starker Wille

„Der Junge hat so einen Ehrgeiz, so einen starken Willen und er hat extrem gute Anlagen, da blieb uns gar nichts anderes übrig, als ihn zu verpflichten“, schwärmt der jetzige Schwergewichtler. Hucks Bruder Kenan Hukic, Geschäftsführer von MH Boxing, fügt hinzu: „Nach den Sparringseinheiten habe ich Marco in die Augen geschaut und ohne etwas zu sagen, waren wir uns unausgesprochen einig, dass wir Tommy in unser Team holen.“

Auf wen Punch im Braunlager Wurmbergstadion treffen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. „Egal, von wem ich herausgefordert werde, ich weiß, dass es ein sehr schwerer Kampf wird, da es die Generalprobe für einen besonderen Titelkampf sein soll“, sagt der in Groß Zimmern mit seiner Ehefrau lebende Junioren-Weltmeister. Auch als Amateur ist er von keinem Rivalen besiegt worden.

Auf den Schlüsselkampf bereitet sich Tommy Punch mit dem hessischen Landestrainer Valentin Tchepenko in dessen Frankfurter Gym Art of Boxing vor. „Wir arbeiten zwar erst kurze Zeit zusammen, doch es passt perfekt. Ich hoffe, ich kann am 20. Mai auch all das umsetzen, was ich schon bei ihm gelernt habe“, sagt der 26-Jährige.

Trennung von bisherigem Coach

Zuvor war es nach Unstimmigkeiten zur Trennung von Trainer Dirk Dzemski aus dem Magdeburger SES Boxstall gekommen. Punch zeigt dennoch Größe: „Ich hoffe, Dirk wird glücklich. Ich wünsche ihm von Herzen weiterhin viel Erfolg.“

Boxabend mit Marco Huck in Braunlage Boxabend mit Marco Huck in Braunlage Am 29. August 2020 findet im Eisstadion Braunlage ein Boxabend statt. Im Hauptkampf besiegt Marco Huck nach 10 Runden Dennis Lewandowski einstimmig nach Punkten. Außerdem gewinnt Tommy Punch gegen Zoltan Sera den Kampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft. Insgesamt 12 Kämpfe werden an dem Abend ausgetragen, die Zuschauer haben sich an klare Abstands- und Coronaregeln zu halten. Foto: Robert Koch

Übertragen wird der gemeinsame Kampfabend von Marco Huck und Tommy Punch exklusiv und live vom Streamingdienst DAZN in über 100 Länder mit über 200 Kanälen sowie über Prime Fight TV in 42 weitere Länder. Möglich wurde die Kooperation durch die Unterstützung des Promi-Big-Brother-Gewinners Rainer Gottwald. Der Boxpromoter ist Deutschland-Chef der DAZN-Produktionsfirma Dreamboxing.

Außer den beiden hochkarätigen Duellen wird es am Fuße des Wurmberges, im 3.200 Zuschauer fassenden Eisstadion, weitere spannungsgeladene Kämpfe zu sehen geben. „Die Boxfans können sich auf einen großen Abend freuen“, versichert Kenan Hukic und freut sich auf dieses Highlight und zahlreiche Besucher. Der Ticketverkauf für den Kampfabend unter dem Motto „Born to fight“ erfolgt online über www.eventim.de.