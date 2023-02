Harzer Nachwuchs-Biathlet holt Medaillen bei Junioren-EM

Bei den Junioren-Europameisterschaften hat Biathlet Hans Köllner im Sprint die Qualifikation für den Verfolger am Sonntag verpasst. Der Skijäger des WSV Clausthal-Zellerfeld belegte am Samstag im Rennen über 10 Kilometer nur den 61. Platz. Damit ist die EM in Madona für den 21-Jährigen vorbei. Um sich für das Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer zu qualifizieren, hätte er unter den 60 besten Athleten des Sprints landen müssen.

Der Sieg im vorletzten Rennen der EM ging an den Italiener Nicolo Betemps, der sich nach einem fehlerfreien Schießen in 27:47,5 Minuten die Goldmedaille sicherte. Zweiter wurde Petr Hak aus Tschechien (1 Fehler/+32,7 Sekunden), Bronze gewann der Pole Konrad Badacz (0/+42,5). Bester Deutscher war Fabian Kaskel auf Rang Neun (1/+1:03,8).

0,3 Sekunden: Qualifikation knapp verpasst

Köllner war das Rennen sehr verhalten angegangen und lag bei der ersten Zwischenzeit nach 1,8 Kilometer bereits 17,5 Sekunden hinter der Spitze. Beim ersten Schießen folgten zwei Fehler, sodass der 21-Jährige mit mehr als einer Minute Rückstand auf Platz 65 aus der Strafrunde kam. Die Chance auf eine weitere Medaille war zu diesem Zeitpunkt bereits zunichte.

Im weiteren Verlauf wurde es für Köllner nicht besser: Auch beim zweiten Schießen leistete er sich zwei Fehlschüsse und verpasste damit die Qualifikation für den Verfolger am Sonntag. Am Ende kam Köllner abgeschlagen mit 3:18,4 Minuten Rückstand auf Sieger Betemps ins Ziel. Zum 60. Platz fehlten Köllner nur 0,3 Sekunden.

Insgesamt eine erfolgreiche EM

Trotz der Enttäuschung im Sprint geht für Köllner damit eine erfolgreiche EM in Lettland zu Ende: Zum Auftakt hatte er die Goldmedaille im Einzel gewonnen. Es war zugleich der größte Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Anschließend gewann der Oberharzer Silber mit der Mixed-Staffel.

