Northeimer HC im Tabellensumpf: Ein Sieg ist Pflicht

Handball: Die Mannschaft des Northeimer HC beim Teamkreis. Am Samstag muss ein Sieg für den Club her.

Der Northeimer HC empfängt am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Einbecker Stadionsporthalle den HV Grün-Weiß Werder – ein echtes Abstiegsduell in der 3. Handballliga Ost.

Auch wenn der NHC erst am 12. Spieltag angelangt ist, müssen gegen den HV dringend Punkte her. Beide Teams stecken tief im Tabellensumpf fest. Die Kreisstädter haben aktuell nach elf gespielten Partien magere fünf Punkte auf dem Konto und bereits fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (Füchse Berlin II).

So lief das Hinspiel

Grün Weiß Werder ist sogar noch schlimmer dran: Die Brandenburger konnten aus zwölf Drittligaspielen nur vier Zähler mitnehmen. Zwei davon gab es im Hinspiel gegen die Northeimer. Am ersten Spieltag siegte Werder zu Hause mehr als deutlich mit 38:28 gegen den NHC, der Anfang September lediglich bis zum Seitenwechsel mithalten konnte (18:17). Gelingt in der Bierstadt die Revanche?

