Das Tor immer vor Augen: Kaja Strüver steht mit der HSG Oha gegen die SG Zweidorf/Bortfeld vor einer Mammutaufgabe in der Landesliga Süd.

Herzberg. Die Partie der HSG Oha in der Handball Landesliga Süd gegen die SG Zweidorf/Bortfeld startet am Samstag um 17 Uhr in der Herberger Mahntehalle.