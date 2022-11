Herzberger Tischtennis-Mannschaften im Einsatz

TTC GW Herzberg: Großes Maß an Flexibilität ist gefordert

Trotz Herbstferien absolvierten die Herren des TTC Grün-Weiß Herzberg sechs Spiele der Hinrunde, die bereits in vier Wochen beendet sein soll.

Da in der Bezirksklasse SN-Ost bisher nur wenige Partien bei sieben Mannschaften ausgetragen worden sind, findet sich die 1. Mannschaft nach dem 8:8 Unentschieden gegen den TTC Förste derzeit auf dem zweiten Rang wieder. Ganze vier Stunden wogte die Partie hin und her, wobei die Gäste kleine Vorsprünge der Hausherren immer wieder ausglichen. Dass es im Schlussdoppel nochmals eng werden könnte, zeigte der Blick auf’s Formular – bis zum 8:7 war über die Hälfte aller Spiele erst im 5. Satz entschieden worden. Christopher Jablonski und Philip Böttcher mussten nun ihrerseits Rückständen hinterher-laufen, konnten jedoch am Ende durch ihre Niederlage nur noch das Unentschieden für die Gesamtwertung erzielen.

Straffes Programm für die Dritte

Ein strafferes Programm in einer Zehner-Staffel muss die 3. Mannschaft abarbeiten und tat dies auch gleich mit drei Spielen. Zunächst sah alles nach einem raschen Ende der Partie gegen Gittelde-Teichhütte aus, da die Gastgeber mit 4:1 führten. Die Gäste sicherten sich jedoch gleich vier Einzel in Folge, so dass Marco Peters mit seinem Sieg über Hussein ab del Rahmann „nur“ den 5:5 Zwischenstand herstellen konnte.

Leider ging für das Peters-Duo im finalen Doppel nichts, so dass Michael Recht und Jamie Joel Hampel mit einer nervenstarken Leistung nach fünf Sätzen den Punkt beim 6:6 retteten.

Auch gegen TTC Hattorf II trat die 3. Mannschaft zu sechst an, wobei Michael Recht und J.J. Hampel nur als „Doppel-Joker“ aufliefen. Diesmal war das jedoch nicht nötig, denn die Begegnung lief mit 7:0 unerwartet glatt zugunsten der Herzberger ab.

Sieg gegen Förste

Auch im nächsten Spiel hatten die Grün-Weißen Heimrecht und empfingen TTC Förste II – wieder zu sechst. Nach geteilten Doppeln gingen nur im unteren Paarkreuz zwei Spiele an die Gäste, alle anderen Einzel wurden von den Herzbergern Lutz Peters, Jamie Joel Hampel, Florian Huppert und Stefan Sommer klar gewonnen.

Auf unerwartet große Gegenwehr stießen die Routiniers der 4. Mannschaft beim Letzten TTC Hattorf IV. Nach einem 4:2 Vorsprung, den die Gastgeber vor den Schlussdoppeln egalisierten, rettete der Sieg in beiden Doppeln von Gerhard Walter/Raja Schrader und Frank Nolte/Holger Leck ein knappes 7:5.

Winterpause für die sechste Herren

Bereits alle Spiele der Hinserie ausgetragen hat die 6. Mannschaft des TTC.

Beim TV Pöhlde II erkämpften sich die Akteure Thomas Röth, Pascal Marhold, Steffen Rentzsch und Stefan Schröder ein 7:5 und führen damit die 4. Kreisklasse Osterode mit 11:3 an.

Etwas paradox ist, dass sie noch von der eigenen 7. Mannschaft überholt werden könnten, die erst zwei Minuspunkte auf dem Konto hat.