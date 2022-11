Tischtennis TTC Förste I verliert Bezirksklassen-Krimi in Seulingen

Beim TTC Förste waren die erste und zweite Herren gefordert.

Zum Auswärtsspiel in Seulingen musste die I. Herren stark ersatzgeschwächt gegen die zweite TSV antrete. Nachdem O. Steffens und Y. Jorgowski die Führung der Gastgeber ausgleichen konnten, hielten Sascha und Stefanie Ettig anfangs gut in ihrem Doppel mit, konnten die Niederlage letztlich aber nicht verhindern.

Bis zur 4:3 Führung für die Gäste aus Förste punkteten Oliver Steffens, Alexander Dix und Yannik Jorgowski. Die Seulinger ließen danach zwei Siege folgen, womit sie dann ihrerseits die Führung zurück eroberten.

Erneut Dix, Jorgowski und Julian Gropengießer stellten den knappen Vorsprung wieder her. Leider gingen die letzten Einzel klar an die Gastgeber, sodass das Schlussdoppel über den Ausgang entschied. Hier zogen dann Steffens/Jorgowski in einem Fünf Satz Krimi den Kürzeren und somit musste man mit einer 7:9 Niederlage den Heimweg antreten.

Zweite dreifach gefordert

Drei Spiele hatte die zweite Herren zu absolvieren. Beim SuS Tettenborn sah es nach einer klaren Niederlage aus. Bis zum 1:4 punkteten lediglich D. Weber/J. Sindram im Doppel. Danach kämpfte man sich durch Siege von Jeremy Ettig, Dennis Weber und Jannik Töpperwien ins Spiel zurück.

Nachdem die Gastgeber dann zum 6:4 punkteten, gelang nur noch dem Förster Doppel Weber/Sindram ein Sieg, womit man leider die 5:7 Niederlage nicht verhindern konnte.

Auswärts-Pleite in Herzberg

Im nächsten Auswärtsspiel beim TTC Herzberg III lief es ebenfalls nicht nach Wunsch. Bei der klaren 3:7 Niederlage gingen die Förster Siege auf das Konto von Jannik Töpperwien/Jeremy Ettig, sowie Jens Sindram und J. Ettig.

Die nächste Partie, ebenfalls ein Auswärtsspiel, hatte man in Bad Lauterberg gegen die SG Osterhagen-Lauterberg auszutragen. Einen 2:0 Vorsprung durch die Doppel Weber/Sindram und Töpperwien/Ettig gab man in der Folge der Partie nicht mehr aus der Hand und durch Erfolge von Dennis Weber, Jens Sindram(2) und Jannik Töpperwien stand es vor den Schlussdoppeln 6:4 für die Förster Gäste.

Das erste Doppel gewannen dann relativ klar D.Weber/J. Sindram. So war den Förstern der 7:4 Erfolg nicht mehr zu nehmen.