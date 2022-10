Teams des TTC Förste absolvieren viele knappe Begegnungen

Die zweite Herrenmannschaft des TTC Förste hatte kürzlich zwei Punktspiele in der Kreisliga zu bestreiten und blieb dabei ungeschlagen.

Im Heimspiel gegen den TTK Gitteilde-Teichhütte entwickelte sich bis zum 3:3 eine ausgeglichene Partie, wobei Weber/Sindram im Doppel, Dennis Weber und Jens Sindram die Förster Punkte erspielten. Der Knackpunkt war dann der knappe Fünf-Satz-Erfolg von Dennis Weber gegen Matthias Galle. Der Widerstand der Gäste war gebrochen, so dass man durch weitere Punkte von Jannik Töpperwien, Jeremy Ettig und abermals Sindram noch relativ klar einen 7:3-Heimsieg einfahren konnte.

Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten TTC Herzberg II starteten die Förster furios und führten durch Punkte von durch Weber/Sindram und Ettig/Ettig im Doppel sowie Jeremy Ettig schnell mit 3:0. Nachdem der Gastgeber verkürzen konnte, stellten Weber und Sindram den alten Abstand wieder her. Ein Gegenpunkt der Herzberger beantwortete Sindram prompt mit seinem zweiten Einzelerfolg zum 6:3. Da das letzte Einzel an den TTC Herzberg ging, mussten die Schlussdoppel entscheiden. Beide Doppel gingen an die Heimmannschaft, so dass am Ende ein leistungsgerechtes 6:6 als Endergebnis feststand.

Mit doppeltem Ersatz angetreten hatte die dritte Förster Mannschaft in der 2. Kreisklasse beim TTC Herzberg V keine Chance. Lediglich Sascha Ettig war bei der 1:7 Niederlage erfolgreich.

Knappe Niederlage gegen SuS

Die vierte Mannschaft erwischte gegen SuS Tettenborn eine starke Anfangsphase. Nach ausgeglichenen Eingangsdoppeln, es siegten Bosse/Steffens, zog der TTC durch Spielgewinne von Günter Bosse, Werner Steffens und Rainer Kynast auf 4:1 davon. Danach riss der Faden, plötzlich führte der Gast aus dem Südharz (4:5). Norbert Blume war es dann, der vor den Schlussdoppeln zum 5:5 ausglich. Beide Doppel gingen jedoch relativ klar an die Gäste, so dass eine unglückliche 5:7-Niederlage zu Buche stand.

Besser machte es die sechste Mannschaft im Heimspiel gegen TV Pöhlde III. Hier entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bei der ständig die Führung wechselte. Bis von 6:4 für Förste punkteten in diesem spannenden Match Stefanie Ettig/Karola Blume im Doppel sowie Iris Ahrens-Armbrecht, Karola Blume (2) und Melanie Peinemann (2) in den Einzeln. Letztlich mussten auch hier die Schlussdoppel über den Spielausgang entscheiden. Nachdem das erste Doppel verloren ging, sicherten Ahrens-Armbrecht/Peinemann den viel umjubelten 7:5-Erfolg, der den Förster Damen die ersten Punkte in der 4. Kreisklasse einbrachte.