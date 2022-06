Oberharzer Nordic Walking aktiv Cup geht in die zweite Runde

Der Start- und Zielbereich bei der zweiten Station des Oberharzer Nordic Walking Cups 2022 befindet sich in diesem Jahr wieder am Vereinsheim des SC Buntenbock.

Der Oberharzer Nordic Walking aktiv Cup 2022 geht im Juni in die zweite Runde: Nachdem die Eröffnung des Cups in Altenau mit rund 150 Teilnehmern gut besucht war, lädt nun am Sonntag, 12. Juni, Buntenbock zu den beliebten Nordic-Walkingstrecken im Rahmen des Cups ein. Die Teilnehmer können dort 16 km, 11 km, 8,5 km oder 5 km auf den ausgezeichneten Strecken absolvieren und durchqueren dabei die Oberharzer Teichlandschaft des Unesco-Weltkulturerbes sowie die blühenden Oberharzer Bergwiesen.

Start des Cups ist am Sonntag um 10.15 Uhr mit dem Warm-up des Skiclubs Buntenbock. Anschließend geht es gestaffelt nach Streckenlänge ab 10.30 Uhr am Vereinsheim des SC Buntenbock, An der Trift 6b, auf die Rundkurse. Als erstes gehen die Ausdauern-Freunde über 16 Kilometer auf die Strecke, auch die Teilnehmer über 11 km legen um 10.30 Uhr los.

Urkunde und Verpflegung inklusive

Eine Viertelstunde später erfolgt der Massenstart für die 8,5 km-Strecke und die 5 km-Strecke. Einlaufschluss ist für alle Strecken um 14 Uhr. Mit der Teilnahme an diesem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, Streckenverpflegung sowie ein Freikarte für die Sommerrodelbahn in Hahnenklee.

Eine Anmeldung vorab ist unter www.oberharz.de bis zum 9. Juni möglich, zur besseren Planung bittet der Veranstalter, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Aber auch eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist möglich: Das Startgeld vor Ort am Veranstaltungstag beträgt 8,50 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer sich vorab online anmeldet, zahlt 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen dann 4 Euro.

Weitere Termine im Überblick

Nach der Station in Buntenbock folgt im Sommer noch ein weiterer Termin des Oberharzer Nordic aktiv Cups. Am 3. Juli macht die Veranstaltungsreihe Station am Kurhaus in Sankt Andreasberg. Im Anschluss folgt die Ferienpause, ehe am 3. September von der Hochmoorbaude auf Oderbrück die Strecken der vierten Station in Angriff genommen werden. Den Abschluss bildet am 16. Oktober Bad Grund mit Start und Ziel im Sportpark Teufelstal.

Das Besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe: Jeder Teilnehmer kann gewinnen. Jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, erhält einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei war, den Cup in Bronze. Zum vierten Mal wird es als Zusatzangebot für alle Stempeljäger der Harzer Wandernadel einen Tages-Sonderstempel in allen fünf Veranstaltungsorten für die teilnehmenden Nordic Walker geben. Während der letzten Nordic Walking-Challenge in Bad Grund werden die Cups feierlich verliehen.