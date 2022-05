150 Teilnehmer beteiligen sich am Nordic Aktiv Cup im Harz

Bereits zum 15. Mal hat die Tourist-Information in Zusammenarbeit mit dem Ski-Club Altenau zum Nordic Aktiv Cup auf den Altenauer Strecken eingeladen. Etwa 150 Teilnehmer folgten der Einladung und machten sich auf den vier Strecken zwischen 4,7 km und 18,7 km auf den Weg. Dort wurden sie an verschiedenen Versorgungsstationen von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern mit Obst, Müsliriegel und Getränken versorgt, die vom Rewe-Markt in Clausthal-Zellerfeld zur Verfügung gestellt wurden.

Kurz vor dem Start begrüßten Henner Riese, Vorsitzender des Skiclubs Altenau, und Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz, alle Teilnehmer: „Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfer, die Kurbetriebsgesellschaft und die Sponsoren könnten wir den Nordic Walking Cup nicht veranstalten“, freuten sich beide über die vielen helfenden Hände. Das Event fand auch in diesem Jahr auf dem Gelände des Wanderhotels Drei Bären statt, das Familie Bakhov zur Verfügung stellte. Auch die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine, die Volksbank im Harz eG sowie die Niedersächsische Landesforsten sorgten für eine gelungene Veranstaltung.

Bei einer Anmeldung zum Altenauer Cup bekamen alle Sportler zusätzlich eine Freikarte für das Freizeitbad/Hallenbad in Clausthal-Zellerfeld, einen Rabatt-Gutschein der Altenauer Brauerei für den Hofladen und konnten an der Verlosung von Eintrittskarten für die Kristall-Therme Altenau teilnehmen.

Weitere Veranstaltungen der Reihe

Alle Starter des Cups in Altenau waren vor dem Regenschauer pünktlich im Ziel und holten sich stolz ihre Urkunde und den Stockaufkleber für die absolvierte Leistung ab. Weitere Startmöglichkeiten gibt es in diesem Jahr noch am 12. Juni in Buntenbock, am 3. Juli in Sankt Andreasberg, am 3. September in Oderbrück und am 16. Oktober in Bad Grund. Als Reihe von fünf sportlichen Wettkämpfen konzipiert, gibt es für Teilnehmer mehrerer Einzelveranstaltungen auch besondere Auszeichnungen: Jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, erhält einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei war, den Cup in Bronze.

Zum vierten Mal wird es als Zusatzangebot für alle Stempeljäger der Harzer Wandernadel einen Tages-Sonderstempel in allen fünf Veranstaltungsorten für die teilnehmenden Nordic Walker geben. Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 16. Oktober in Bad Grund werden die Cups feierlich verliehen. Anmeldungen zur Teilnahme können unter www.oberharz.de vorgenommen werden, hier gibt es auch aktuelle Infos zu den kommenden Veranstaltungen.