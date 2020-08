Scharzfelder Mario Carl sprintet zur Landesmeisterschaft

Der Scharzfelder Mario Carl vom VCE Duderstadt hat die Landesmeisterschaft Straße in der Klasse Senioren 2 gewonnen.

Gesmold. Der Radsportler des VCE Duderstadt setzt sich in Gesmold in der Klasse der Senioren 2 im Schlussspurt gegen die Konkurrenz durch.

Während sich einige Radsportler des VCE Duderstadt am Höherberg beim „Everesting“ quälten (wir berichteten), gingen Mario Carl und Mario Reinel bei der niedersächsischen Landesmeisterschaft Straße an den Start.

Das Rennen über 62 km fand vergangenen Sonntag in Gesmold bei Osnabrück auf einem flachen Rundkurs statt. Durch die verwinkelte Streckenführung war der Wind ein bestimmende Faktor. Die Favoriten der Klasse Senioren 2 neutralisierten sich auf der gesamten Distanz, so dass der sprintstarke Carl am Ende von seiner Endschnelligkeit profitierte. Der aus Scharzfeld stammende Radsportler des VCE gewann das Rennen im Sprint mit einer Länge Vorsprung.

Mario Reinel, der zweite Starter des VCE Duderstadt, kam im geschlossenen Hauptfeld der Senioren 2 auf Rang 14 ins Ziel.