Beim SV Rot-Weiß Hörden fliegen jetzt die Pfeile

Bereits im März wurde vom Vorstand des SV Rot-Weiß Hörden beschlossen eine Steeldart-Abteilung zu gründen. So trafen sich 28 dartinteressierte Personen an einem Samstag, um den Weg des Darts in Hörden festzulegen.

In der Folge musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch eine mehrmonatige Pause eingelegt werden. Vertreter des Vereins nutzten die Zeit aber und trafen sich mit Teilen des Ortsrates, um Richtlinien zum Schutz der Halle und des Fußbodens zu besprechen. Es wurde eine Anlage für drei Boards gebaut. Die Harz Energie stellte dabei aus den Ehrenamtsfond Geldmittel zur Verfügung.

Inzwischen konnte auch der Spielbetrieb aufgenommen werden. Ab sofort findet immer dienstags ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hörden ein öffentliches Training statt. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind hier willkommen und gerne gesehen. Das Training findet natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnungen statt, unter anderem sind von allen Teilnehmern eigene Pfeile mitzubringen.

Beim SV Rot-Weiß freut man sich derweil über den Startschuss der neuen Abteilung, die das Vereinsleben weiter bereichern wird.