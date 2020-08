SV Lerbach hat am Freitagabend den FC Eisdorf zu Gast

Auch an diesem Wochenende stehen wieder etliche Fußball-Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Der Auftakt findet am Freitagabend im Lerbacher Waldstadion statt.

Dort hat der SVL aus der 1. Kreisklasse ab 18.30 Uhr den Kreisliga-Aufsteiger FC Eisdorf zu Gast, der in den vergangenen Testspielen mit guten Resultaten aufhorchen ließ. Für Lerbachs Coach Jazek Ciesla ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Club, er war lange als Spieler und Trainer für den FCE tätig.

Im Jugendbereich gibt es am Freitagabend ebenfalls ein interessantes Testspiel zu sehen. In Hattorf empfängt die A-Jugend des JFV Rhume-Oder, in der Bezirksliga zu Hause, den Landesliga-Nachwuchs des TuSpo Petershütte. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Sitzgelegenheiten mitbringen

Der NFV-Kreisvorstand und die Ausschüsse bitten in diesem Zusammenhang alle Zuschauer, in den nächsten Wochen und Monaten zu den Fußball-Freundschafts- und Meisterschaftsspielen Sitzgelegenheiten mitzubringen. Dies können Hocker oder auch Campingstühle sein.

„Die Heimvereine sind für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich. Dazu gehören auch ausreichende Sitzgelegenheiten bei Fußballspielen über 50 Zuschauer, über die nicht jeder Verein verfügt“, erklärt der NFV-Kreisvorsitzende Hans-Dieter Dethlefs.

Vorbereitungsspiele Männer

Vorbereitungsspiele Männer

SV Lerbach - FC Eisdorf Fr., 18.30

RSV Göttingen 05 II - SV Rotenberg II Sa., 14.30

Goslarer SC - TuSpo Petershütte Sa., 15.00

FC Westharz - SC HarzTor III Sa., 15.00

TSC Dorste - TSV Eintracht Wulften Sa., 16.00

SV Höckelheim II - SV RW Hörden Sa., 16.00

VfL 08 Herzberg - VfB Südharz II So., 12.00

FC Merkur Hattorf II - VfR Dostluk Osterode II So., 13.00

TuS Clausthal-Zellerfeld - TuSpo Petershütte II So., 14.00

FC Vatan Herzberg - SVG Göttingen IV So., 14.00

SSV Neuhof - VfL 28 Ellrich So., 14.30

FC Sülbeck/Immensen - VfR Dostluk Osterode So., 15.00

SG Denkershausen/Lagershausen - SC HarzTor So., 15.00

VfL Oker - SV Viktoria Bad Grund So., 15.00

FC Merkur Hattorf - SG Hollenstedt/Stöckheim So., 15.00

1. FC Freiheit - FC Seesen So., 15.00

FC Lindau II - TuSpo Petershütte III So., 15.00

Vorbereitungsspiele Frauen

Vorbereitungsspiele Frauen

TSV Nesselröden II - SG Windhausen/Förste Sa., 16.00

ESV RW Göttingen II - FC Westharz So., 11.00

SC HarzTor - VfL Olympia Duderstadt So., 11.00

SG Wulfen/Lindau/Hattorf - Bovender SV So., 13.00

Alle Angaben ohne Gewähr , Spielansetzungen und Anstoßzeiten können sich kurzfristig ändern.