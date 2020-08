Damen des TTC GW Herzberg wollen weitere Erfolge feiern

Herzberg. Nach dem Klassenerhalt in der Landesliga startet das Team der Welfenstädterinnen nun mit einem Neuzugang verstärkt in die anstehende Saison.

Auch im Damen-und Jugendbereich hat es beim TTC Grün-Weiß Herzberg Veränderungen gegeben, als überaus positive Konstante ist dabei der Klassenerhalt der Landesliga-Damen zu werten. Als erfreuliche optische Veränderung werden alle Mannschaften in der kommenden Saison in neuen Trikots antreten, die schon im Vorfeld zum Vereinsjubiläum dank der Spenden der LVM Versicherung Grischke und der Herzberger Wellpappe Smurfit Kappa angeschafft werden konnten.

Nach dem ersten Auftritt der TTC-Damen in der Landesliga vor drei Jahren, bei dem das Quintett stets am Punktgewinn vorbeischrammte, hatten die Grün-Weißen in der vergangenen Saison beim zweiten Anlauf besonders im Frühjahr einen sehr guten Lauf. Bei den 12:18 Punkten in der Abschluss-Tabelle war sogar ein Sieg gegen den später Drittplatzierten VfR Weddel II dabei, den Stephanie Müller, Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht verdient einfuhren. Mit Rang sieben war der Klassenerhalt sogar aus eigener Kraft geschafft worden.

Für die neue Saison steht mit Neuzugang Josefine Höche eine schlagkräftige Verstärkung zur Verfügung, die bereits Erfahrung in der Damen-Verbandsliga beim TTV Seelze gesammelt hat. Über unterstützendes Publikum, sofern nach Corona gestattet, würde sich die Mannschaft an den Spieltagen wieder sehr freuen.

In der Bezirksliga verblieben ist die zweite Damenmannschaft. Obwohl sie nach dem Rückzug des TTC Esplingerode eigentlich als Achter und somit Letzter als Absteiger feststanden, kamen Alina Steinmetz, Joline Klemm, Lisa Napieralla und Nicole Depping in den Genuss der Corona-Regelung. Als Jugendersatzspielerin wird Sophia Helbing in der neuen Saison zur Verfügung stehen und in der Runde gut aufgehoben sein.

Die Planungen im Jugendbereich

Unter dem Motto „Keine Experimente“ wird die erste Jugend im Herbst in der Kreisliga gemeldet. Da mit Nico Beck einer der Leistungsträger der vorjährigen Bezirksklassen-Mannschaft nicht mehr ständig zur Verfügung steht, haben die Verantwortlichen die verbliebenen Spieler Jamie Joel Hampel, Sophia Helbing und Maxim Ruder gemeinsam mit Maximilian Harenberg in der tieferen Spielklasse gemeldet.

Die zweite Jugend, bislang eine reine Mädels-Gruppe mit Alina Weber, Katharina und Victoria Nieft sowie Celine Tramowski bekommt jetzt männliche Verstärkung durch zwei Neuzugängen vom TV Pöhlde in Person von Nils Gallander und Luis Rusteberg. Für die beiden gilt es, ihre starke Entwicklung nun unter den guten Herzberger Bedingungen fortzusetzen.

Mit acht Spielern aufgestellt ist die dritte Jugendmannschaft und sollte so die Sollstärke bei allen Spielen problemlos erreichen. Da für einige Spieler die vergangene Saison die Premiere war, fiel das Ergebnis der ersten Halbserie nicht berauschend aus. Nach dem Schritt zurück in die 2. Kreisklasse gab es für die noch unerfahrenen Akteure Ilia Koval, Niels Vogt, Leon Sauer, Jona Christian Wedemeyer, Luis Markowski, Ben Schweser, Danny Moor und Finn Kevin Schaper dann einige Erfolge zu bejubeln.