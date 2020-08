Eintracht Northeim testet gegen den 1. SC Göttingen 05

Der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim empfängt den 1. SC Göttingen 05 aus der Landesliga zum nächsten anspruchsvollen Test der Vorbereitung. Anstoß zum Südniedersachsen-Duell ist am Samstag ab 15 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion, der Einlass ist ab 13.30 Uhr geöffnet. Verzichten müssen die Northeimer auf Daniel Schmidt. Der Neuzugang von TuSpo Petershütte ist nach einer Verletzung weiterhin zum Zuschauen verurteilt.

Am Rande des Spiels können bereits Tickets für das erste Oberliga-Heimspiel der Northeimer am 6. September gegen die SVG Göttingen erworben werden, weitere Vorverkaufszeiten sind in der kommenden Woche. Das Interesse an dem Spiel ist groß, coronabedingt werden maximal 500 Zuschauer zugelassen sein, so dass die Eintracht ausschließlich einen Vorverkauf anbieten wird. Alle Karten werden personalisiert abgegeben und mit einem Corona-Erfassungsbogen, der am Spieltag ausgefüllt mitzubringen ist.

Die genauen Vorverkaufszeiten unter www.eintracht-northeim.de.