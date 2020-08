So wie hier Günter Klapproth vom TSV Bad Sachsa können auch in diesem Jahr wieder Ehrenamtliche überrascht werden.

LSB-Aktion „Ehrenamt überrascht“ geht in eine neue Runde

Die Konfetti-Kanonen sind bereits bunt geladen, auch das Ziel steht fest. Zum dritten Mal wollen der LSB Niedersachsen und die 18 Sportregionen mit dem Projekt „Ehrenamt überrascht“ die Arbeit der freiwillig und ehrenamtlich Engagierten im niedersächsischen Sport würdigen. Die Aktion soll gleichzeitig zu einer festen Dankeschön-Kultur in den Sportvereinen und -verbänden beitragen.

Wie schon im Pilotprojekt 2018 können auch in diesem Jahr Engagierte, die eine Überraschung verdient haben, direkt bei der jeweiligen Sportregion vorschlagen werden. Im Projektzeitraum vom 11. September 2020 bis zum 31. Januar 2021 werden diese Engagierten dann zum Beispiel im Training, auf einem Vereinsfest oder im Vorfeld eines Wettkampfes überrascht und erhalten neben einer Urkunde als Vereinsheldin beziehungsweise Vereinsheld einen prall gefüllten Geschenkkorb.

Für die Sportregion Südniedersachsen koordiniert auch in diesem Jahr der Stadtsportbund Göttingen die Kampagne. Der Starttermin des Projektzeitraums ist dabei keineswegs willkürlich gewählt: Der 11. September markiert den Beginn der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements. „Die Übergabe des Überraschungspaketes erfolgt durch eine Person Ihres Vereins. Einige Ehrungen werden zudem von Vorstandsvertretern der jeweiligen Sportbünde (KSB Northeim-Einbeck, KSB Göttingen-Osterode und SSB Göttingen) begleitet“, erklärt Klaus Brüggemeyer, Referent für Vereins- und Organisationsentwicklung beim SSB Göttingen.

Kuchenbäcker und Trikotwäscher

Das Nominierungsformular kann direkt am PC ausgefüllt werden. „Beschreiben Sie in wenigen Sätzen die von Ihnen ausgewählte Person. Die zu überraschenden Personen können Kuchenbäcker, T-Shirt-Wäscher, Fahrer, Platzwarte und versteckte Helferinnen und Helfer sein – aber auch Vorstandsmitarbeiter oder Übungsleiter“, sagt Brüggemeyer. Die Entscheidung liegt ganz bei den Vereinen und bietet die Möglichkeit, Personen jenseits der Ehrungsordnung zu benennen.

Wichtig ist, dass die Ehrung in einem vom Verein gestalteten Überraschungsrahmen durchgeführt wird. Dem normalen Überraschungspaket dürfen die Vereine dabei gerne auch noch etwas hinzufügen. Leihweise stellt der SSB zudem eine Beachflag oder ein Banner zur Verfügung, um für einen entsprechenden Rahmen zu sorgen.

Spätestens bis zum 15. November sollten die Vorschlag vorliegen. „Allerdings werden die Rückmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt“, mahnt Brüggemeyer. „Nachdem im letzten Jahr von den 504 niedersachsenweiten Ehrungen mehr als ein Sechstel in der Sportregion Südniedersachsen durchgeführt worden sind, stehen uns in diesem Jahr 80 Überraschungs-Päckchen zur Verfügung.“

Weitere Infos und das Online-Formular unter www.vereinshelden.org/ehrenamt-ueberrascht. Rückfragen beantwortet Klaus Brüggemeyer, Telefon 0551/7070141.