Sichtung der D-Jugend findet im NFV-Kreis statt

Der Sparkassen Fußball-Cup, das große NFV-Sichtungsturnier für alle Vereine und Jugendspielgemeinschaften mit einer jüngeren D-Juniorenmannschaft soll trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr in gekürzter Form in den 33 NFV-Kreisen durchgeführt werden. Eine Teilnahme ist diesmal freiwillig, die Nichtteilnahme wird nicht bestraft. „Allerdings ist eine Aufnahme in die Talentförderung des DFB nur nach vorheriger Sichtung möglich. Ohne Sichtung erfolgt keine Aufnahme in den DFB-Stützpunkt“, unterstreicht Thomas Hellmich, Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses im NFV-Kreis.

Für das Gebiet des Altkreises Osterode ist das Turnier für Freitag, 4. September, von 17 bis etwa 19.30 Uhr im Jahnstadion Osterode geplant. Die Sichtung erfolgt für den DFB-Stützpunkt Rhüden. Gespielt wird in Gruppen zu je fünf Mannschaften auf Kleinspielfeldern mit fünf Feldspielern und einem Torwart nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden. Zwei Spielfelder stehen zur Verfügung, nach derzeitiger Verfügungslage dürfen maximal 50 Aktive gleichzeitig spielen. Entsprechend wird das Teilnehmerfeld in zwei, maximal drei Gruppen aufgeteilt, die nacheinander spielen.

Die Vorrunde für den Altkreis Göttingen findet eine Woche später, am 11. September, auf dem Sportplatz des FC Grone statt. Eine Zwischen- oder Endrunde auf NFV-Ebene wird anders als in den vergangenen Jahren diesmal nicht ausgespielt.

Weitere Informationen bei Thomas Hellmich, Telefon 0171/7210854.