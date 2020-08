Die Fußballer des SV Förste steigen am Donnerstag in die Vorbereitungsspiele ein. Die Mannschaft von Trainer Robin Schlenczek, in der 1. Kreisklasse zu Hause, trifft dabei in einem fast schon traditionellen Duell auf die Landesliga-A-Junioren des TuSpo Petershütte.

Auch für den Nachwuchs der Seestädter ist es die erste Partie nach der Corona-Pause. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Förster Sösestadion.