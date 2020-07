SV Viktoria Bad Grund freut sich auf den Bezirkspokal

Der SV Viktoria Bad Grund aus der 1. Kreisklasse Nord darf sich in der kommenden Saison auf einen namhaften Gegner im Fußball-Bezirkspokal freuen. Die Bergstädter sowie der RSV Geismar-Göttingen 05 werden den NFV-Kreis Göttingen-Osterode neben den ohnehin qualifizierten Teams vertreten.

Das ergab die Auslosung im Rahmen der Sitzung des Kreisspielausschusses. Das Losverfahren unter den im Wettbewerb verbliebenen Teams war notwendig geworden, da die laufende Kreispokalrunde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Einen Kreispokalsieger wird es damit in diesem Jahr nicht geben, in welchem Rahmen der Pokal in der kommenden Saison ausgetragen werden soll, will der NFV-Kreis zeitnah informieren.