Beim TTC GW Hattorf wird der Re-Start geplant

Nun soll es bald wieder losgehen: Zumindest für die erwachsenen Vereinsmitglieder visiert der TTC GW Hattorf den zeitnahen Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb ab dem 22. Juni an, nachdem neben der Saison 2019/2020 auch das Training im März pandemiebedingt eingestellt worden war.

Ein für den Wiedereinstieg erforderliches Hygienekonzept auf Basis der Empfehlungen des DTTB ist erarbeitet und wird der Gemeinde Hattorf vorgelegt. Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, soll das Konzept den trainingswilligen Aktiven vorab am Mittwoch, 17. Juni, ab 19 Uhr am Hattorfer DGH vorgestellt werden.

Gemäß den Hygiene- und Abstandsvorgaben können dann ab dem 22. Juni montagabends ab 20 Uhr bis zu sechs Tische aufgebaut werden und so bis zu zwölf Aktive in festen Paarungen spielen, mittwochabends könnten mit Nutzung der im Vergleich doppelten Hallenfläche entsprechend mehr Aktive wieder an die Tische gehen und ihrem kontaktlosen Hobby frönen.

Die tatsächliche Beteiligung bleibt zunächst abzuwarten, nach den ersten vorsichtigen Schritten sollen die gemachten Erfahrungen zeitnah ausgewertet werden, um möglichst schnell auch dem aktiven Nachwuchs des TTC GW Hattorf noch einige Trainingstage vor der Sommerpause zu ermöglichen. Näheres dazu wird vom Verein noch bekannt gegeben.