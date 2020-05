2011/2012: Eine bittere Saison für mehrere Altkreis-Teams

Beim Blick zurück auf vergangene Jahre steht diesmal die Fußball-Saison 2011/2012 im Fokus. Es war wahrlich keine gute Spielzeit, die einige Teams des Altkreises Osterode erlebten. Neben dem Abstieg des FC Dostluk Spor Osterode aus der Landesliga erwischte es in der Bezirksliga mit der TuSpo-Reserve, Hattorf und Förste gleich drei Teams, die den Gang in die Kreisliga antreten mussten. Bei den Frauen stieg zudem der FC Eisdorf aus der Landesliga ab.

Zwei Jahre nach der Meisterschaft in der Landesliga musste der FC Dostluk Spor Osterode in die Bezirksliga zurückkehren. Nach einer komplett verkorksten Hinrunde mit nur drei Unentschieden starteten die Sösestädter zwar in der Rückserie eine Aufholjagd, die dort erreichten 15 Punkte waren am Ende aber deutlich zu wenig für den Klassenerhalt. Besonders die Auswärtsbilanz der Osteroder war in dieser Spielzeit erschreckend. Beim 2:2 am dritten Spieltag beim SV GW Vallstedt sammelte man den einzigen Auswärtspunkt der Saison. Letztlich stieg der FC Dostluk Spor mit nur 18 Zählern auf dem Konto als Tabellenvorletzter ab.

Als zweites Team aus dem Altkreis Osterode startete TuSpo Petershütte in der Landesliga. Die Seestädter erlebten eine entspannte Saison und wurden nach 30 Spieltagen Siebter. Immerhin 47 Punkte sammelten die Blauen, besonders konnte sich Peterhütte auf seine Heimstärke verlassen. Mit elf Siegen vor eigenem Publikum wurde man hinter Meister Lupo Martini Wolfsburg zweitbeste Heimmannschaft – nach Lasfelde reiste keiner der Kontrahenten gerne.

Bitteres Jahr in der Bezirksliga

Die Bezirksliga startete mit fünf Teams aus dem Altkreis Osterode in die Saison. Dabei gelangen jedoch nur dem SV Südharz (Platz acht) und dem VfR Osterode (Platz zwölf) der Klassenerhalt. TuSpo Petershütte II, der FC Merkur Hattorf und der SV Förste verpassten hingegen deutlich den Ligaverbleib.

TuSpo Petershütte um Torjäger Martin Kühn (in blau) spielt in der Landesliga gegen den MTV Wolfenbüttel. Foto: Arne Hoffschlaeger / HK

In der Kreisliga lieferten sich Scharzfeld und Wulften einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft. Die Sandhasen vom SVS führten lange die Tabelle an, unterlagen dann aber sechs Spieltage vor Schluss im direkten Duell gegen Wulften und leisteten sich zudem noch einen Patzer beim 2:2 in Eisdorf. So konnte die Eintracht um Coach Stephan Strüber auf der Zielgeraden noch am SVS vorbeiziehen und sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft. Die Wulftener schafften damit auch den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Ähnlich spannend ging es im Kreisliga-Abstiegskampf zu. Hier sicherte sich der SV Pöhlde sich erst am letzten Spieltag durch einen 5:2-Sieg beim VfR Osterode II den Klassenerhalt, bis 15 Minuten vor Schluss hatte der SVP noch 1:2 zurückgelegen und wäre abgestiegen. Den Gang in die 1. Kreisklasse mussten so hingegen die Reserve des FC Dostluk Spor Osterode und der SV Viktoria Bad Grund antreten.

In der 1. Kreisklasse konnte sich der SSV Neuhof die Meisterschaft und den Kreisliga-Aufstieg vor der SG Barbis/Südring sichern. Noch heute steht der damalige Trainer Rüdiger Lakemann beim SSV an der Seitenlinie in der Kreisliga.

Drei Frauen-Landesligisten

Im Frauenfußball spielten mit Merkur Hattorf, dem SV Bad Lauterberg und dem FC Eisdorf weiterhin drei Teams in der Landesliga. Während der FC Merkur und der SVL als Vierter und Fünfter eine gute Saison absolvierten, musste der FC Eisdorf mit nur acht Punkten als Tabellenletzter absteigen. Die Hattorferinnen traten nach dem Bezirkspokalsieg im NFV-Pokal an und schafften dabei sogar den Sprung bis ins Viertelfinale.

In der Bezirksliga spielten zudem Wulften und der VfL Herzberg. Zudem gab es auf Kreisebene noch die Mannschaften vom VfR Osterode, SG Förste/Dorste, SG Sachsa/Südharz und die Reserve des SVL.