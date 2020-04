Yalcin Bircan wird neuer Trainer beim FC Zellerfeld

Mit dem 47-jährigen Herzberger Yalcin Bircan präsentiert der FC Zellerfeld aus der 1. Nordharzklasse einen neuen Namen in der Oberharzer Trainerszene, der im Altkreis Osterode hingegen bestens bekannt ist.

Obwohl auch einige Initiativbewerbungen bei den Zellerfeldern eingingen, konnte man mit Bircan die Wunschlösung auf der Trainerposition unter Vertrag nehmen. Als Fußballer aktiv war Yalcin Bircan unter anderem beim SV Südharz und beim FC Dostluk Spor Osterode am Ball.

Im Trainerbereich war der B-Lizenzinhaber bisher vorwiegend bei TuSpo Petershütte tätig. Neben vielen Jahren als Jugendtrainer auf Landesligaebene sprang er in der Saison 2017/18 in der Winterpause als Trainer der ersten Herrenmannschaft ein. Diese führte er in der Bezirksliga von einem Abstiegsplatz noch ins vordere Mittelfeld. Gemeinsam mit dem Team und dem Vorstand will man bei FCZ versuchen, die gute Arbeit der letzten Jahre fortzuführen und die Truppe punktuell weiter zu entwickeln.