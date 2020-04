Vereine sehen Saisonabbruch als den richtigen Weg an

Niedersachsens Fußballvereine haben sich mehrheitlich für einen Abbruch der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit 2019/20 ausgesprochen. Dies ergab eine Umfrage, die in der vergangenen Woche in allen 33 NFV-Kreisen vorgenommen wurde. Von den rund 2.600 Vereinen gaben 1.649 ihre Stimme ab. Davon votierten 448 für den Vorschlag des NFV-Verbandsvorstandes, die Saison – soweit es die staatlichen Verfügungen zulassen – ab dem Zeitraum 15. August bis 1. September fortzusetzen. 1.119 Clubs sprachen sich dagegen aus, 83 enthielten sich.

Die Erfahrungen, Eindrücke und Aussagen, die die Kreisvorsitzenden im direkten Austausch mit ihren Vereinen gesammelt haben, sowie die direkt in der Barsinghäuser NFV-Verwaltung eingegangenen Meinungen waren Gegenstand einer Verbandsvorstandssitzung. Dabei zeigte sich, dass bei den Vereinen ein sehr heterogenes Meinungsbild mit einer Vielzahl von Vorschlägen und Szenarien vorherrscht. „Diese werden wir jetzt sortieren, intensiv erörtern und zu einer überschaubaren Anzahl von konkreten Vorschlägen zusammenfassen“, erklärte der NFV-Präsident Günter Distelrath.

Videokonferenz am Dienstag

„Am Dienstagnachmittag ist eine Videokonferenz mit den Kreisvorsitzenden geplant, da geht es ans Eingemachte“, berichtet Hans-Dieter Dethlefs, Vorsitzender des NFV-Kreises Göttingen-Osterode. Hier hatten sich die Verein dem Gesamttrend folgend, deutlich gegen eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen. „Die Abstimmung war eindeutig, jetzt folgt die rechtliche Abklärung durch den Verband. Dann werden weitere Informationen an die Vereine folgen und auch wieder eine Abfrage der Meinung“, erläutert Dethlefs das weitere Vorgehen im NFV.

Für den Kreisvorsitzenden ist die Einbezug der Vereine absolut angebracht: „Der Tenor ist eindeutig, die Clubs bemerken, dass sie im Boot sind. Ich finde das zu 100 Prozent richtig, die Vereine müssen dabei sein – schließlich geht es um sie.“

Dass in Deutschland womöglich ein Flickenteppich an verschiedenen Lösungen entsteht, sieht Dethlefs zunächst eher entspannt. Der Bayrische Verband hatte bereits verkündet, die laufende Saison im Herbst fortzusetzen. „Die allermeisten Spieler bei uns in den Amateurklassen betrifft das nicht. Wenn die in Bayern das meinen, dann sollen sie eben weiterspielen. Interessant wird es, wenn es zu die Oberligen und Regionalligen kommt. Da ist der DFB gefordert“, sagt der Kreisvorsitzende. Niedersachsen und Bayern seien Vorreiter gewesen, wenn auch mit gänzlich unterschiedlichem Ergebnis.

Stimmen aus den Vereinen

Wir haben Stimmen aus Vereinen im Altkreis gesammelt, wie sie die aktuelle Situation bewerten.

Christian Ehrhardt, Vorsitzender des SV Förste: „Wir haben uns mit mehren Vereinen unterhalten und die Probleme angesprochen, viele sehen das ähnlich. Der NFV sitzt da auch etwas in der Zwickmühle, aber die Abstimmung war eindeutig. Eine Zweidrittel-Mehrheit ist eine klare Sache, dann sollte man sich auch daran halten. Sollte doch anders entschieden werden, dann akzeptieren wir das aber auch. Letztlich sollten alle an einem Strang ziehen, es ist eine absolute Ausnahmesituation.

Bei einer Fortsetzung wäre gerade das Thema Abstiegskampf schwierig geworden, nach einem dreiviertel Jahr Pause wäre da viel Wettbewerbsverzerrung entstanden. Da sollte man lieber einen Cut machen. Ärgerlich ist es für die Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen. Vielleicht kann man hier Sonderregelungen finden. Auch bei den Wechselfristen sollte eine Regelung gefunden werden. Normalerweise darf man frei wechseln, wenn man ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Hier müsste der NFV nachsteuern.“

Okan Avci, Trainer des Bezirksligisten VfR Dostluk Osterode: „Ich habe sowieso nicht verstanden, wie man sich den eigentlichen Vorschlag vorgestellt hatte. Die Belastung wäre zu hoch gewesen, wir sind Amateure! Nach fünf Monaten Pause ohne richtige Vorbereitung die Saison in der kurzen Zeit bis zum Winter zu Ende zu bringen, wäre nicht gegangen. Ein Saisonabbruch ist das, was sich am logischsten anhört.

Ob es Absteiger gibt oder nicht, ist eher zweitrangig. Wir stehen momentan unten und würden von einem Abbruch ohne Absteiger profitieren. Aber wenn wir in die Kreisliga müssten, dann würden wir das akzeptiere. Sicherlich würden wir auch gerne in der Bezirksliga bleiben, aber das vorgeschlagene Modell war schlicht nicht praktikabel. Am Ende ist es natürlich eine schwere Entscheidung, in der Haut derjenigen beim NFV möchte ich nicht stecken.

Für mich steht im Vordergrund, dass wir irgendwann wieder Fußball spielen können. Wir vermissen es einfach alle, auf den Platz zu gehen und gegen den Ball zu treten.“

Carsten Kamrad, sportlicher Leiter und Trainer der C1-Jugend beim JFV Rhume-Oder: „Für uns ist es ohnehin eine Sondersituation, da wir ein reiner Jugendverein sind. Letztlich werden wir es aber nehmen, wie es kommt. Keine Einheitlichkeit in den Landesverbänden ist allerdings schwierig, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich persönlich gehe allerdings davon aus, dass wir in diesem Jahr ohnehin kein Spiel mehr austragen werden. Ich sehe nicht, wie es klappen soll, dass wir wie gewohnt auf dem Rasen stehen.

Erstmal müssen sich alle Vereine wieder aufstellen und in Schwung kommen. Dann müssen auch alle Kinder wieder dabei sein. In der Jugend wird das generell schwierig, die Kinder zurück zu bekommen, wenn man neun Monate nicht mit der Mannschaft gespielt hat. Andere Dinge als Fußball können dann wichtiger sein. Da muss man irgendwie probieren, die Kinder bei der Stange zu halten.“

Nils Bernhardt, Vorsitzender des SV Zorge: „In der aktuellen Situation halte ich einen Abbruch für richtig und die einzige richtige Entscheidung. Das Problem, das man nun angehen muss: Wie geht es weiter? Ich sehe noch keinen Wiederbeginn in diesem September oder auch in diesem Jahr, ich bin da sehr skeptisch. Zunächst müsste ein richtiges Training gewährleistet sein, dann könnte man weiterschauen – aber das fehlt noch völlig.

Bei den Profis hängt viel Geld dran. Ich bin großer Fußball-Fan, aber die Entscheidung, dort wieder zu starten, ist zu früh. Es gibt nichts schöneres, als ein Spiel zu gucken, ob im Fernsehen oder bei uns auf dem Platz, aber momentan gibt es viele Dinge, die wichtiger sind. Letzten Endes hängen von der Entscheidung vielleicht Menschenleben ab, dass darf man nicht vergessen.

Für uns in Zorge ist es etwas kurios. Wir haben so lange auf unseren neuen Kunstrasen gewartet, jetzt wäre er bald fertig, und wir dürfen ihn doch noch nicht nutzen. Aber in der aktuellen Situation ist das so – dann warten wir eben noch ein bisschen.“