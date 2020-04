Tradition des Ostereier-Laufes wird trotz Corona fortgesetzt

Eine feste Größe im Terminkalender der Laufgruppe des TVG Hattorf ist der traditionelle Ostereierlauf am Ostermontag. In der gewohnten Weise war er leider aktuell nicht möglich. Angeregt durch die vor drei Wochen gestartete Aktion „Gemeinsam alleine laufen“ wurden nicht nur die Laufgruppenmitglieder aufgerufen, diese Tradition aufrecht zu halten.

So waren am Ostermontag 31 TVG-Mitglieder in Hattorf, Herzberg, Osterode, Bad Lauterberg, Düsseldorf, Leipzig und Bremen auf 280 Kilometern unterwegs und dokumentierten mit aktuellen Selfies ihre Verbundenheit mit dieser Gemeinschaft.

Gemeinsam alleine laufen

Das Ziel der ersten Challenge, 1.111 Kilometer zu erreichen, wurde schon nach sieben Tagen erreicht. So wurde eine zweite Challenge gestartet, bei der vor und während der Läufe „Warm ups“, „Stabis“ und Dehnübungen vorgegeben wurden. Das Ziel, nach sieben Tagen 1.111 und mehr Kilometer zu sammeln, wurde mit 1.600 Kilometern locker überschritten.

Bei der Bewegungen der rund 30 Teilnehmer werden alle Strecken gewertet. Vom 2 km-Spaziergang über Kurz- und Mittelstrecken, Halbmarathon, Marathon und Ultramarathon mit 56 km war schon alles vertreten. Einzig die Wertung der Radtouren ist auf 25 Kilometer beschränkt.

Inzwischen läuft die dritte Challenge mit weiteren Aufgaben wie Fahrtenspiel beim Laufen und Walken sowie Intervallstrecken beim Radfahren. Es soll bis zum 20. April 3.333 Kilometer geschafft werden. Der Zwischenstand lässt keinen Zweifel aufkommen, dass auch dieses Ziel erreicht wird.