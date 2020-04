Vor zehn Jahren gab es im Altkreis noch drei Landesligisten

Der Fußball-Spielbetrieb in Deutschland ist bis auf weiteres ausgesetzt – und natürlich ruht auch der Betrieb im Altkreis Osterode. Zeit, um ein wenig in den Archiven zu blättern und in loser Folge auf vergangene Spielzeiten zurückzublicken. Los geht es mit einer Reise genau zehn Jahre zurück. Drei...