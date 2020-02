LG Osterode holt sieben Titel

Die Amselstieghalle in Salzgitter war am Wochenende Austragungsort der Bezirkshallenmeisterschaften in der Leichtathletik. Die LG Osterode war mit 14 Athleten am Start. Den Anfang machten die Starter der männlichen Jugend U18. Von der LG Osterode waren hier Christof Hertwig und Moritz Hartmann am...