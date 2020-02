7. Hallenturniertage des SV Rotenberg sind ein voller Erfolg

Die F-Junioren des SV Rotenberg spielen bei den 7. Hallenturniertagen des SVR in der Herzberger Mahntehalle gegen den 1. SC Göttingen 05.

Herzberg. Fünf Turniere werden in der Herzberger Mahntehalle ausgetragen. Die jüngsten Kicker aus der G-Jugend erhalten besonders viel Applaus.

Die vom SV Rotenberg in der Herzberger Mahntehalle ausgerichteten 7. Hallenturniertage waren auf ganzer Linie ein Erfolg. An drei Tagen wurde bei fünf Turnieren den zahlreichen Zuschauern hervorragender Sport geboten. Insbesondere die Bambinis waren mit vollem Eifer und Freude bei der Sache und brachten die Tribüne zum Toben. Lautstarker Beifall für alle teilnehmenden Teams ließen die Ergebnisse zur Nebensache werden.

Natürlich gab es auch Sieger. Am Freitagabend siegte bei den C-Junioren der JFV Eichsfeld im Siebenmeterschießen gegen den Gastgeber vom SVR. Am Samstag bei den E-Junioren konnte die JSG HarzTor/Neuhof im Endspiel die JSG Radolfshausen bezwingen, der SV Rotenberg wurde Dritter. Bei den D-Junioren behielt ebenfalls die JSG HarzTor/Neuhof die Oberhand. In einem packenden Finale wurde die JSG HöhBernSee bezwungen. Erneut wurde der Gastgeber Dritter.

Am Sonntag waren dann die Jüngsten gefordert. Bei den F-Junioren konnte die JFV Eichsfeld in einem dramatischen Endspiel den 1. SC Göttingen 05 mit 1:0 besiegen. Hier konnten die Zuschauer schon hervorragenden Hallenfußball verfolgen. Der SV Rotenberg belegte den vierten Platz. Die Krönung war aber sicherlich das Turnier der Bambinis. Letztlich hatte der SC Eichsfeld das bessere Ende für sich. Alle Teams bekamen unter langem Beifall ihre als verdienten Medaillen.

Das Orga-Team des SVR war mit den drei Tagen rundum zufrieden. Alle Mannschaften waren angereist, so dass kein Spielplan umgearbeitet werden musste. Die Schiedsrichter hatten mit den fairen Begegnungen überhaupt keine Probleme. Sicherlich wird die Tradition im nächsten Jahr mit den 8. Hallenturniertagen fortgesetzt, vielleicht dann auch noch mit einem Turnier der B-Junioren.