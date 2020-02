Schützin Martina Prekel von der SB Freiheit beendet Karriere

Acht Jahre gehörte Martina Prekel, Deutsche Rekordhalterin im Luftgewehrschießen, zum Team der SB Freiheit. Mit ihr gelang 2013 der Aufstieg in die 1. Bundesliga, der für die langjährige Schützin des ABC Münster die Rückkehr ins Oberhaus bedeutete.

Die Meisterschaft 2018 gehört zu den Highlights ihrer langen Laufbahn, viele nationale und internationale Erfolge stehen zu Buche. Neben zahlreichen DM-Titeln wurde sie 1998 mit dem KK-Gewehr Vize-Weltmeisterin 3x20, 2002 in Lahti gewann sie WM-Bronze.

Nun hat sie im Rahmen des Bundesliga-Finales in Rotenburg ganz offiziell „das Gewehr an den Nagel gehängt“, zum Abschluss durfte sie sich mit dem SB-Team über die Bronzemedaille freuen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde sie von dem Freiheitern sowie Iris Sauer-Wolf und Harry Wolf von der Firma Sauer in den Ruhestand entlassen. Sie wird dem Team zwar als Athletin fehlen, aber in Zukunft von der Tribüne aus Vollgas geben, so ihr Versprechen.