Die SB Freiheit jubelt über die Bronzemedaille

Die SB Freiheit hat in der Luftgewehr-Bundesliga den dritten Platz belegt. Nach drei nervenaufreibenden Wettkämpfen beim Finalwochenende in Rotenburg an der Fulda, in denen die ganze Palette der Gefühlswelt abgerufen wurde, jubelten die Sösestädter schließlich über die Bronzemedaille. Im kleinen...