Herzberger Tennis-Herren starten mit Niederlage und Sieg

Herzberg. Das Team spielt im Winter in der Regionsklasse. Beim TC Salzgitter-Bad gab es eine 2:4-Niederlage, beim TC GRE Hildesheim einen 5:1-Erfolg.

Die Tennis-Herren des TC GW Herzberg legten zu Beginn der Wintersaison in der Regionsklasse einen holprigen Start hin.

Das erste Punktspiel beim TC Salzgitter-Bad ging mit 2:4 verloren. Lediglich Jan Maximilian Wehmeyer und Moritz Weißberg gewannen ihre Einzel. Paul Böttcher unterlag nach 2:6 und 7:6 knapp mit 8:10 im Match-Tiebreak, Pascal Schirmer kämpfte sich im zweiten Satz noch in den Tiebreak, konnte den Spieß allerdings nicht mehr umdrehen und unterlag in zwei Sätzen. In den Doppeln konnten die Herzberger keinen weiteren Punkt erspielen, Weißberg/Böttcher unterlagen hauchdünn 8:10 im Match-Tiebreak.

Das zweite Punktspiel beim TC GRE Hildesheim war dagegen ein voller Erfolg. Schon nach den Einzeln führten die Herzberger mit 3:1. Jan Wehmeyer gewann nach umkämpftem ersten Satz 7:6, 6:3. Moritz Weißberg durchbrach im Laufe des ersten Satzes das Spiel seines Gegners und ging mit 6:4 in Führung, unterlag dann aber 3:6 im zweiten Satz. Nach Rückstand im Match-Tiebreak konnte er noch mit 11:9 als Sieger vom Platz gehen. Paul Böttcher steigerte sich im Verlauf der Partie zwar, unterlag aber trotzdem mit 3:6, 6:7. Adrian Grüneklee hingegen siegte ungefährdet mit 6:3, 6:3.

Von der Führung nach den Einzeln beflügelt gewannen Wehmeyer/Weißberg das erste Doppel 6:4, 6:4. Böttcher/Grüneklee siegten 6:3, 1:6 und 10:3 und steuerten so den letzten Punkt zum 5:1 bei.