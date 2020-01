Dem Lauterberger Team fehlt am Ende etwas die Kraft

Bad Harzburg. Die Kneippstädter spielen in der Prellball-Kreisliga Goslar-Salzgitter als Gastmannschaft mit. In Bad Harzburg findet der dritte Spieltag statt.

Am Samstag fand der dritte Spieltag der Mixed-Kreisliga im Prellball des Turnkreises Goslar-Salzgitter in Bad Harzburg statt. Leider musste der MTV Lauterberg, der als Gastmannschaft aus dem Turnkreis Osterode teilnehmen darf, ersatzgeschwächt antreten. Unter anderem fehlte erneut Christian Hartmann als Schlagmann.

Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer Salzgitter konnten die Kneippstädter das aber kompensieren, spielten sehr konzentriert und gewannen deshalb verdient mit 27:21. Im zweite Spiel gegen den MTV Vienenburg III wurde ebenfalls sehr konzentriert und gut gespielt, so das auch diese Partie mit 28:17 gewonnen wurde.

In der dritten Partie gegen die Heimmannschaft TSG Bad Harzburg schaffte es der MTV nicht, den sehr starken Harzburger Schlagmann in den Griff zu bekommen. So konnten die Nordharzer immer wieder ausgleichen. In der letzten Minute führte Bad Lauterberg dennoch mit zwei Punkten und war im Angriff. Flüchtigkeitsfehler führten allerdings noch zum Unentschieden.

Im vorletzten Spiel gegen MTV Vienenburg I zeigten die Lauterberger ihre schwächste Leistung an diesem Spieltag und verloren am Ende das Spiel. In der letzten Begegnung wurde gegen Vienenburg II gespielt und bis kurz vor Schluss lagen die Kneippstädter nur knapp zurück. Am Ende fehlte dem Bad Lauterberger Team jedoch altersbedingt die Kraft und man verlor das Spiel. MTV Lauterberg: Viktor Landmann, Willi Wolf, Peter Mandzel, Steffen Müller.