NFV-Kreis bietet im Frühjahr zwei Fortbildungen an

Göttingen. Am 7. März lautet das Thema „4:4 im Kinderfußball“, am 22. März geht es um „Aufwärmen in verschiedenen Altersklassen“.

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode bietet im Frühjahr eine Kurzschulung und eine Fortbildung jeweils in Göttingen an.

Die Kurzschulung „4:4 im Kinderfußball“ findet am Samstag, 7. März, von 9 bis 13 Uhr in der Sporthalle der BBS am Ritterplan in Göttingen statt, Referent ist Kevin Oppermann. Die Kurzschulung richtet sich an Vereinsjugendleiter, Trainer, Betreuer insbesondere im Kinder- und Jugendfußball. Es sind Sportzeug und ein Fußball mitzubringen.

Die Fortbildung „Aufwärmen in verschiedenen Altersklassen“ findet am Sonntag, 22. März, von 9 bis 13 Uhr, ebenfalls in der Sporthalle der BBS am Ritterplan statt. Hier ist der Referent André Pusch. Die Teilnahme wird für Inhaber der Trainer-C-Lizenz jeweils mit fünf Lerneinheiten auf die Fortbildungsverpflichtung angerechnet.

Fragen an Thomas Hellmich, Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses, Telefon 0171/7210854.