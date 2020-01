Erste Saison der SHL wurde erfolgreich absolviert

Eisdorf. Die Steeldart-Hobby-Liga hat sich in Südniedersachsen schnell etabliert. In der neuen Spielzeit steigt auch ein Team aus Berka in die Liga ein.

Die erste Saison der vor gut einem Jahr ins Leben gerufenen Steeldart-Hobby-Liga (SHL) im Südharz hat vor kurzem einen würdigen Abschluss gefunden. Im Schützenhaus Eisdorf fanden sich Spieler aller teilnehmenden Vereine der Ortschaften Dorste, Eisdorf, Herzberg, Schwiegershausen und Wulften ein, die im vergangenen Jahr mit zum Teil zwei Mannschaften in der Liga an den Start gegangen waren. In der neuen Saison 2020 wird Berka mit in die Liga einsteigen, so dass nun mit insgesamt zehn Mannschaften gespielt werden kann.

Zunächst begrüßte Hausherr Jordan Gavrilovic im Namen des Dart-Teams des SV Eisdorf alle Anwesenden und gab das Buffet frei. Nach dem Essen sagte der scheidende Staffelleiter Sven Schnurbusch ein paar Worte zur vergangenen Saison und übergab den Siegerpokal, der in Zukunft als Wanderpokal ausgespielt wird, an das Siegerteam TSC Dorste Darts. In Empfang nahm ihn der Teamkapitän Michael Limburg. Zusätzlich gab es einen gläsernen Pokal, der beim Siegerteam verbleibt. Dieser wurde von der Firma Henze Glas in Hörden gestiftet, wofür Sven Schnurbusch seinen Dank aussprach.

Neue Spielpaarungen ausgelost

Im Anschluss wurden die Spielpaarungen der neuen Saison ausgelost. Dies wurde vom scheidenden Staffelleiter sowie seinen beiden Nachfolgern Luca Limburg und Kai Haarmann durchgeführt. Damit war der offizielle Teil beendet und es startete der gemütliche Teil, natürlich durften dabei auch ein paar Dartboards an der Wand nicht fehlen.

Die Veranstaltung endete wie die gesamte Liga verlief: Es war eine sehr schöne, erfolgreiche und runde Sache. Alle Teilnehmer freuen sich schon auf die Fortsetzung der Liga, um den Versuch zu starten, Titelverteidiger TSC Dorste vom Thron zu stoßen.