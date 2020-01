Herzberger Herren 40 umschiffen auch die Klippe THC Klipper

Hamburg. Das Tennisteam steht nach dem 4:2-Sieg in Hamburg vor dem letzten Spieltag mit einem Matchpunkt Vorsprung an der Spitze der Nordliga.

Die Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg schnuppern am Aufstieg in die Regionalliga. Bei ihrem vorletzten Punktspiel in der Nordliga trat das Tennisteam beim renommierten THC Klipper Hamburg an. Dabei mussten die Herzberger ohne den bisher ungeschlagenen Alec Ungureanu auskommen, siegten aber dennoch mit 4:2.

Dennis Eckstein musste nach gutem Start im Spitzeneinzel das immer sicherer werdende Spiel seines Gegners anerkennen und verlor 4:6, 1:6. David Plugge an Position zwei agierte gewohnt sicher und behielt 6:3, 6:3 die Oberhand. Die Position drei wurde von Tim Landwehrs besetzt, der mit trickreichem Spiel für viel Unterhaltung sorgte und seinem laufstarken Gegner so den Zahn zog (6:1, 6:4). Abschließend gewann Marc Böttcher an Position vier nach Startschwierigkeiten noch deutlich mit 6:4, 6:1.

Eckstein/Böttcher blieben im ersten Doppel gegen die Hamburger Kontrahenten unter ihren Möglichkeiten und verloren 3:6; 1:6. Plugge/Landwehrs machten es umgekehrt, hatten das zweite Doppel jederzeit unter Kontrolle und siegten mit 6:1, 6:3.

Damit bleiben die Herzberger punktgleich mit dem TC BW Salzhausen an der Spitze der Nordligastaffel und haben einen Matchpunkt Vorsprung. Am 8. Februar um 14 Uhr kommt es in der Osteroder Tennishalle gegen den SC SW Cuxhaven im letzten Punktspiel zum Showdown um den Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Spielklasse in der Halle.