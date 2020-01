Lasfelde. Die ersten Damen sind im Regionspokal erfolgreich, die fünften Herren feiern einen Erfolg in der 4. Kreisklasse.

Teams des TTC PeLaKa starten schon in die Rückserie

Beim TTC PeLaKa sind die ersten Tischtennis-Mannschaften bereits in die Rückserie gestartet, zudem ging es im Pokal zur Sache.

Im Achtelfinale des Regionspokals kamen die ersten Damen beim TSV Hilwartshausen eine Runde weiter. Nina Stövesand, Andrea Schulz und Bärbel Appel sorgten für eine komfortable 3:0-Führung, ehe der Gastgeber im Doppel verkürzen konnte. Schulze machte dann in ihrem zweiten Einzel alles klar zum 4:1-Sieg.

Im gleichen Wettbewerb der Damen schied die zweite Mannschaft gegen den TTC GW Hattorf mit 1:4 aus. Das erste Einzel brachte schon eine gewisse Vorentscheidung, Bettina Oepkes verlor mit 9:11 im Entscheidungssatz. Christiane Meyer und Anja Füllgrabe mussten ihren Gegnerinnen ebenfalls gratulieren. Das Doppel Oepkes/Meyer erkämpfte sich den Ehrenpunkt.

Sieg für die fünften Herren

Die fünfte Herrenmannschaft empfing in eigener Halle den TV Pöhlde III in der 4. Kreisklasse. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, die Eingangsdoppel gingen 1:1 aus. Während Henryk Pertko/Marvin Heinig klar siegreich waren, verloren Erik Killig/Steven Bode in fünf Sätzen. Bis zur 5:4-Führung war für beide Teams noch alles möglich. Für die Seestädter waren bis dahin Pertko (2), Heinig und Bode erfolgreich. Als dann Bode sein zweites Einzel holte und noch das Doppel Pertko/Heinig gewannen, war der 7:4-Heimsieg perfekt.

In der Aufstellung Daniel Söhl, Maximilian Krügener, Sophia Leditschke und Lena Krieghoff bestritt die erste Jugendmannschaft ihr erstes Rückrundenspiel beim MTV Bad Lauterberg II. Ein starker Söhl holte bei der 3:7-Niederlage seine beiden Einzel und zusammen mit Krügener auch das Doppel.