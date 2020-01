Neuformiertes Herrenteam des TC RW Osterode unterliegt 2:4

Das erste Wochenende des neuen Jahres bildete für die Damen- und Herrenspieler des Tennisverband Niedersachsen Bremen (TNB) zugleich den Start in die Hallensaison. Der TC RW Osterode machte nach dem Abgang einiger Akteure einen Neubeginn und schickte eine stark verjüngte Herrenmannschaft in der Regionsklasse an den Start. Zwischen 16 und 19 Jahre zählen die TCO-Recken, sind größtenteils noch in der A-Jugend spielberechtigt und betreten in ihrer ersten Wintersaison Neuland.

Bei ihrem ersten Auftritt hinterließen die Osteroder einen guten Eindruck, allerdings war ihnen Fortuna nicht hold. Sie unterlagen etwas unglücklich ihren Gästen vom TV Eime. Julian Müller an Topposition hatte mit seinem Kontrahenten wenig Mühe und gewann 6:2, 6:1. Spannender machte es Bent Obermann, der nach verlorenem ersten Satz nicht aufsteckte und sich am Ende 4:6, 7:5 und 10:2 durchsetzen konnte. Lennart Haas hielt sein Match zunächst offen, dann gab ihm sein Gegner nur noch wenige Chancen (3:6, 0:6). An Vier agierte Tobias Reck im ersten Satz verhalten, steigerte sich dann aber. Mit ein wenig mehr Glück sicherte sich sein Gegner allerdings den Sieg (2:6, 6:7), so dass es nach den Einzeln 2:2 stand.

Das Doppel Müller/Haas nährte die Hoffnung auf einen weiteren Punkt, nachdem sie souverän mit 6:1 den ersten Satz holten. Dann nutzten die Gegner ein paar Unsicherheiten des Duos aus und retteten den Zähler mit 2:6 und 5:10 zu Gunsten des TV Eime. Obermann/Reck mussten sich ebenfalls trotz guter Vorstellung 3:6, 3:6 geschlagen geben so dass am Ende des Tages die 2:4-Niederlage der Osteroder Mannschaft feststand.