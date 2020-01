Tischtennisspieler übernehmen im DGH das Kommando

Hattorf. Der TTC Grün-Weiß Hattorf richtet an den ersten beiden Januarwochenenden das 44. Neu-Jahr-Turnier aus. Insgesamt zwölf Konkurrenzen stehen an.

Das traditionelle Neu-Jahr-Turnier des TTC Grün-Weiß Hattorf geht Anfang Januar bereits zum 44. Mal an den Start. An insgesamt vier Wettkampftagen an diesem sowie am nächsten Wochenende wird das Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus daher wieder fest in der Hand der Tischtennisspieler sein.

Im vergangenen Jahr bewiesen die Wettbewerbe wieder ihre überregionale Anziehungskraft: Neben den südniedersächsischen Aktiven waren auch Sportler aus den verschiedensten Teilen Deutschlands zu Gast. Über Braunschweig und Wolfsburg bis hin nach Lüneburg hat das Turnier einen guten Namen, auch aus Magdeburg oder Leipzig waren Aktive dabei. Die weiteste Anreise hatte eine Gruppe aus Dresden.

Los geht es am morgigen Samstag ab 9.30 Uhr mit drei Konkurrenzen: der männlichen und weiblichen Jugend sowie den Senioren Ü40 – jeweils bis zum QTTR-Wert 1.400. Um 13.30 Uhr startet der Wettbewerb der Erwachsenen bis zu einem QTTR-Wert von 1.800. Am Sonntag folgen ab 9.30 Uhr mit den Erwachsenen (QTTR 1.650) sowie ab 12 Uhr mit der offenen Klasse der Erwachsenen zwei weitere Konkurrenzen. Am 11. und 12. Januar stehen dann noch einmal insgesamt sechs weitere Wettbewerbe auf dem Zeitplan.

Form nach den Feiertagen überprüfen

Viele Tischtennisspieler nutzen das Hattorfer Neu-Jahr-Turnier, um nach den Feiertagen ihre Form unter Wettkampfbedingungen zum Rückrundenstart zu prüfen, genießen aber auch die familiäre Atmosphäre und die gute Organisation. So bleiben die Teilnehmer beispielsweise mittels Turniersoftware und Monitoren beziehungsweise Beamer an verschiedenen Stellen immer auf der Höhe des Spielgeschehens. Im Kantinenbereich dürfen sich Sportler wie Zuschauer auf kulinarische Leckerbissen und Köstlichkeiten freuen.

Die Klasseneinteilungen richten sich nach den individuellen QTTR-Werten zum Dezember-Stichtag, wobei die Teilnahme an einer höherklassigen Konkurrenz natürlich immer möglich ist. Auch die Jugendklassen werden unabhängig vom Alter nach QTTR-Werten unterteilt und erfreuen sich wachsenden Zulaufs. Zudem werden zwei Seniorenwettbewerbe angeboten.

In der Regel starten die Klassen in Vierer-Gruppen, ehe die jeweils Gruppenersten und -zweiten dann im K.o.-Modus die Turniersieger ausspielen. So ist reichlich Spielpraxis für jeden Teilnehmer garantiert. Neben den Einzelkonkurrenzen werden außerdem die Doppeltitel ausgespielt, hier geht es gleich im K.o.-Modus los. Darüber hinaus wird je ein Wanderpokal für die Vereinswertung im Erwachsenen- sowie im Jugendbereich vergeben.

Turniertage und Konkurrenzen

Samstag, 4. Januar

9.30 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 1.400

9.30 Uhr: Weibliche Jugend, QTTR bis 1.400

9.30 Uhr: Senioren 40, QTTR bis 1.400

13.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.800

Sonntag, 5. Januar

9.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.650

12 Uhr: Erwachsene, offene Klasse

Samstag, 11. Januar

9.30 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 900

9.30 Uhr: Weibliche Jugend, QTTR bis 1.000

13.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.500

Sonntag, 12. Januar

9.30 Uhr: Senioren 40, offene Klasse

9.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.350

12 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 1.150

Anmeldungen für das erste Turnierwochenende sind am Freitag noch bis 20 Uhr online unter www.mytischtennis.de möglich. Nachmeldungen sind vor Ort bis 30 Minuten vor Spielbeginn möglich, jedoch nur bis zur Auffüllung der auszulosenden Felder. Weitere Informationen unter www.ttc-hattorf.de.