Der MTV Förste lädt zum Silvesterlauf ein

Auch das Jahr 2019 lässt der MTV Förste sportlich ausklingen. Für alle, die Spaß an Bewegung haben und auch für alle anderen heißt es beim traditionellen Silvesterlauf wieder „Runter von der Couch, Laufschuhe anziehen und los!“

So kann man sich in gemütlicher Weise zum Jahresende noch einmal sportlich betätigen, eingeladen sind alle interessierten Läufer und Walker. In kleinen Gruppen geht es am 31. Dezember rund um Förste. In frischer Luft und der Natur wird der Stress der Weihnachtstage abgespült. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz Förste.

Schnee wie auf dem Foto kann nicht versprochen werden, dafür aber jede Menge gute Laune. Angestrebte Laufzeiten und der Pulsmesser können zu Hause bleiben, die letzte sportliche Aktivität im Jahr soll in der Gruppe erlebt werden. Anschließend wird mit Tee und Glühwein das Läuferjahr 2019 verabschiedet. Duschmöglichkeiten sind vorhanden.