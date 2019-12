Sportler aus der Samtgemeinde können sich vorab registrieren

Hörden. Der 7. Harzer Keiler Run findet am 13. und 14. Juni in Hörden statt. Sportler aus der Region können sich vor dem offiziellen Anmeldestart registrieren.

Nach einem Jahr Pause kehrt der Harzer Keiler Run im Sommer 2020 wieder in sein Revier zurück – und das mit einer Premiere. Zum ersten Mal wird der beliebte Extremhindernislauf, organisiert vom TV Hörden und den Harzer Keilern, an zwei Tagen ausgetragen. Nach einem Sprint-Auftakt am Samstag, 13. Juni, folgen am Sonntag, 14. Juni, der große Lauf und der Ferkel Run für den Nachwuchs.

Die neue Drückjagd, so der Name des Laufs, am Samstag dürfte für die erfahrenen Extremsportler eher ein lockerer Aufgalopp sein, schließlich ist die Strecke nur etwa vier Kilometer lang. Doch gerade für nicht so routinierte Sportler und Neulinge, die sich noch nicht an die großen Läufe trauen, bietet die Drückjagd das ideale Terrain, um Erfahrung zu sammeln.

Am Sonntag folgt das von den bisherigen Auflagen bekannte Programm. Nachdem zunächst die Kinder beim Ferkel Run ihren Spaß haben, gehen anschließend die Erwachsenen auf die Frischlingsfährte (12,5 km) oder die Keilerfährte (25 km). Etliche Hindernisse erwarten die Sportler wieder unterwegs.

Um den lokalen Charakter der Veranstaltung zu erhalten, soll es allen Sportlern aus der Samtgemeinde Hattorf sowie aus Düna ermöglicht werden, an den Start zu gehen. Alle Interessierten aus diesem Bereich können sich bereits vor dem offiziellen Anmeldestart Mitte Januar außerhalb des normalen Meldevorgangs für einen Startplatz vormerken und registrieren.

Die Vorab-Registrierung ist ausschließlich schriftlich per E-Mail an stefanhenkel@harzerkeilerrun.de möglich. Weitere Informationen unter www.harzerkeilerrun.de.