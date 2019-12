Reserve des 1. VC Pöhlde will zum Jahresabschluss siegen

Pöhlde. Die zweiten Volleyballherren des VCP empfangen in der Bezirksliga am Samstag den SC Weende Göttingen im heimischen Pöhlder Sportpalast.

Vor heimischer Kulisse verabschieden sich am Samstag die zweiten Herren des 1. VC Pöhlde in die Weihnachtspause. In der Volleyball-Bezirksliga empfängt das Team in der Pöhlder Sporthalle den SC Weende Göttingen, Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Etwas ungewöhnlich ist, dass bei dem Heimspieltag nur eine Partie ausgetragen wird. Dies ist dem Modus der Bezirksliga geschuldet, die nach der Pause aufgeteilt wird. So hat die Begegnung gegen den Vorletzten letztlich nur noch statistischen Wert, da sich die VCP-Reserve bereits sicher für Aufstiegsrunde der besten sechs Teams qualifiziert hat und hier nur die Punkte aus den direkten Duellen mitgenommen werden. Mit einem Sieg könnten sich die Pöhlder aber noch auf Platz zwei der Abschlusstabelle verbessern, Voraussetzung wäre ein glattes 3:0.

Dennoch wollen die Oderdörfler natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen. Zugleich soll das Spiel genutzt werden, um die Abläufe weiter zu verfeinern und auch, um ein wenig zu testen. So wird der 14-jährige Yannik Weickert sein Debüt in der zweiten Mannschaft feiern. Er spielte bislang in der dritten Mannschaft, die als U16-Auswahl in der Frauen-Bezirksklasse antritt. Über gute Leistungen in den Spielen und im Training hat er sich nun für die zweite Mannschaft empfohlen.