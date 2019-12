Nachwuchs ermittelt Tennis-Regionsmeister in der Halle

Göttingen. Die Wintertitelkämpfe in der TNB-Region Südniedersachsen werden im Januar in Hann. Münden und Göttingen ausgetragen.

Vom 10. bis 12. Januar werden in der TNB-Region Südniedersachsen die 36. Regions-Jugend- und Jüngstenmeisterschaften Winter ausgetragen. In Altersklassen von der U8 bis zur U16 misst sich der Tennisnachwuchs in insgesamt 14 Altersklassen und kämpft unter dem Hallendach um die Titel. Ausgetragen werden die Titelkämpfe auf den Plätzen des Hotels Freizeit Auefeld in Hann. Münden sowie auf den Plätzen des SCW Göttingen am Roten Berg in Weende.

Die Altersklassen ab der U10 spielen auf dem Großfeld, die U9 auf dem Midcourt, die U8 auf dem Kleinfeld. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die einem der TNB-Region Südniedersachsen angeschlossenen Verein angehören und Punktspiele nicht für einen Verein außerhalb der TNB-Region Südniedersachsens bestritten haben oder bestreiten.

Anmeldungen sind schriftlich und nur über die Vereinsjugendwarte an die TNB-Region Südniedersachsen, Angelika Riban, Obere Neustadt 16, 37520 Osterode oder per E-Mail an info@pokalshop-osterode.de zu richten. Meldeschluss ist am Sonntag, 5. Januar, um 24 Uhr.