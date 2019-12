Judoka des TV Friesen Walkenried trumpfen auf

Bad Gandersheim. Sieben Nachwuchskämpfer aus dem Klosterort starten bei den Regionsmeisterschaften in Bad Gandersheim.

79 Athleten aus der Region Südniedersachsen trafen sich in Bad Gandersheim zu den Judo-Regionsmeisterschaften der Altersklassen U10, U12, und U15, U18 und Ü18 in der Turnhalle des Gymnasiums in Bad Gandersheim. Sieben Judoka des TV Friesen Walkenried nahmen teil und errangen sehr gute Platzierungen. Alle Kämpfer wurden mit einer Medaille und einer Urkunde bedacht.

In der Altersklasse U10 erreichte Alina Saliger (bis 30 kg) nach drei Kämpfen den dritten Platz, diesen Platz errang in der gleichen Gewichtsklasse auch Luc Silvertand. Platz zwei erkämpfte sich Helena Göthel (bis 42 kg) nach zwei Kämpfen. Ihr Bruder Lukas Göthel (bis 28 kg) belegte nach drei Kämpfen, die er souverän gewann, den ersten Platz. Auch Kampf, den er mit einem besonders spektakulär geworfenen Soto-maki-komi gewann, war dabei. Alle vier Walkenrieder standen das erste Mal bei einem Turnier auf der Matte.

In der Altersklasse U12 vertrat Bella Hanzek (bis 52 kg) die Friesen-Farben und belegte am Ende den hervorragenden ersten Platz. In dieser Altersklasse U15 erreichte Elisabeth Müller (bis 76 kg) den ersten Platz. Auch Marvin Hanzek ( bis 100 kg) konnte sich einen ersten Platz erkämpfen. Er tat sich durch zwei spektakulär gewonnene Kämpfe hervor.