Osterode. Die Jugendmannschaften auf Bezirksebene sind am Samstag gefordert. Die Partie der Petershütter B-Jugend wurde allerdings schon abgesagt.

Fußball-Nachwuchs will noch einmal draußen kicken

Für die Nachwuchsfußballer auf Bezirksebene steht am Samstag der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Das Ziel ist es, sich möglichst mit einem guten Gefühl in die Hallensaison zu verabschieden.

Die C-Jugend des TuSpo Petershütte von Coach Jonny Retzlaff will in der Bezirksliga beim Goslarer SC Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage nehmen. Die Seestädter reisen mit zwei Siegen im Rücken an und möchten auf dem Osterfeld nachlegen. Für den Gastgeber ist es das erste Spiel seit drei Wochen. Anpfiff ist um 12 Uhr.

Das Bezirksliga-Heimspiel der Petershütter B-Jugend gegen den 1. SC Göttingen 05 wurde bereits frühzeitig abgesagt. Hoffnung besteht noch für das Spiel des JFV Rhume-Oder, der ab 14 Uhr in Lindau auf das Schlusslicht JSG Sparta-Weende trifft. Mit einem Sieg würden die Schwarz-Grünen die Abstiegsränge verlassen.

Zum letzten Spiel vor der Winterpause geht es für die Landesliga-A-Jugend der Petershütter an den Duderstädter Westerborn. Gegner der Elf von Armin Dreyer ist der JFV Eichsfeld. Die Gastgeber sind mit elf Punkten Neunter und stehen zwei Plätze hinter den Seestädtern. Das Hinspiel gewann TuSpo mit 3:2, Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Bezirksliga ist der JFV Rhume-Oder schon ab 12 Uhr beim Vorletzten JSG Sparta-Weende gefordert. Ein Sieg könnte den JFV bis auf Rang zwei spülen, gespielt wird auf Kunstrasen am Greitweg.