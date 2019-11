Herzberger erkämpfen vordere Plätze in Bad Gandersheim

Am vergangenen Samstag fand in Bad Gandersheim das vierte Judo-Regional-Turnier statt. Es starteten rund 80 Teilnehmer, darunter auch einige Judoka des MTV Herzberg.

Es begannen die Jüngsten in der Altersklasse U10, hier startete Marlon Heidelberg. Er hatte einen vollen Pool erwischt, musste sich dreimal geschlagen geben und siegte einmal. Christian Smentek in der U12 musste ebenfalls viermal kämpfen, genau wie Kai Marvin Scharper. Beide konnten je einen Kampf gewinnen, alle drei landeten auf dem dritten Rang.

Am Nachmittag starteten die Altersklassen U15, U18, U21, und Senioren. Bei der U15 startete Jay Cassidy Rennebach für den MTV. Er konnte alle Konkurrenten hinter sich lassen und wurde mit dem ersten Platz belohnt. Tristan Wehmeyer startete bei den mittelschweren Kämpfern und konnte den dritten Platz erreichen. Dustin Rentzsch erkämpfte sich souverän den zweiten Platz.

In der U18 musste Dominik Hassoun verletzt aufgeben, konnte sich aber durch gewonnene Vorkämpfe den dritten Platz sichern. Taha Ahmed erkämpfte sich den ersten Platz in dieser Altersklasse. In der U21 ging Janette Stegmeier an den Start und erreichte den zweiten Platz. Bei den Senioren ging Heiko Börker an den Start und konnte den ersten Platz erreichen.